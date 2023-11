"Életem végéig gyógyszert kell szednem" – sokkoló diagnózist kapott a TV2 sztárja

November 6-tól egészen új oldaláról ismerhetjük meg Tuvic Aleksandrát, aki eddig a Kőgazdag Fiatalokban tűnt fel, évekkel korábban pedig abban A Nagy Ő-ben is feltűnt, amiben Tóth Dávid osztogatta a vörös rózsákat.

Sokkoló hírt kapott az orvosoktól Tuvic Alexandra (Fotó: TV2)

A számtalan plasztikai műtéttel büszkélkedő lány a TV2-re visszatérő Párharc című kaland-reality egyik szereplője lesz kedvesével, Gelencsér Kornéllal, akivel egy éve alkot egy párt, és akivel némiképp meglepő módon egy parkolóházban ismerkedett meg.

Lesújtó hírt kapott az orvosoktól

Aleksandra a Borsnak mesélte el, hogy a forgatás kezdetekor egyáltalán nem volt benne félelem, ugyanis egy roppant vagány csajszinak tartja magát, akit sem a magasság, sem egy harci kutya nem tud megrémíteni.

A teljesítményét viszont egy komoly betegség nehezítette meg, a forgatás idején ugyanis kiderült, hogy elhalt a pajzsmirigye, ami miatt élete végéig gyógyszert kell szednie.

− Tíz kilóval mutatott alattam többet a mérleg a forgatás során, az arcom is úgy fel volt puffadva, hogy magamra sem ismertem. Pajzsmirigy túlműködésem volt, sőt, mondhatni elhalt a pajzsmirigyem. Az első orvos, akit felkerestem, sajnos rosszul állította be a gyógyszereket, ami egy jojózást eredményezett. A forgatás idején is naponta be kellett vennem a gyógyszereimet, ráadásul egyszer meg is fáztam a műsor alatt. Bár nagyon élveztem ezt az új kihívást, a sportteljesítményemre nem vagyok túlzottan büszke, ráadásul életem végéig gyógyszereket kell szednem − kezdte Aleksandra, aki legfeljebb attól tartott, hogy a versenytársaival nem igazán találja meg a közös hangot. Igaz, nem is nagyon kereste.

Megosztó párosnak tartják magukat

Aleksandrának és Kornélnak nem az volt a célja, hogy a többiek befogadják őket, ezért a lány szerint bőven volt olyan versenyzők, akik a hátuk közepére sem kívánták őket, sőt, Szandi szerint meg is átkozták őket.

− Volt, akik szerettek, volt, akik nagyon nem, de a lényeg, hogy egymásnak nem okoztunk meglepetést Kornéllal. Mi nyílt lapokkal játszunk, nem árulunk egymásnak zsákbamacskát, így nem változott a kapcsolatunk a játék során sem. Olaszosan élünk, de tányérokat azért nem törünk − nevetett a TV2 sztárja.