Péniszfotókkal bombázzák A Nagy Ő egykori szépségét

Nem csoda, hogy Bertalan Évára, Pál Dórára és Tuvic Aleksandrára tapadtak a tekintetek, így nem volt könnyű dolga a rivális csapatnak, a Rémségek tagjainak.

Gáspár Zsolti hozta a tőle megszokott formáját és kedves bókokkal halmozta el a lányokat, emellett persze eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a farmjára látogatnának. Mint kiderült Akesandrától városi létére nem áll távol a vidéki élet, mégsem repesett a gondolattól, hogy a földeken robotoljon.

– Én vidéken nőttem fel, volt egy tanyánk, ahol állatokat is tartottunk. Zsolti meghívott minket a farmjára, ami nagyon kedves gesztus lett volna tőle, ha mondjuk nyaralásról lenne szó. Azt nagyon szívesen elfogadtam volna, ő viszont dolgoztatni akart minket – kezdte a Borsnak Aleksandra nevetve.

Gáspár Zsolti meghívta a lányokat a farmjára, de nem vendégekként, hanem munkásokként fogadná őket Fotó: TV2

Aleksandra A Nagy Ő óta eltűnt a közösségi médiából, ám ez hamarosan megváltozik.

– Megtapasztaltam, milyen, amikor nem lógok folyton a telefonon. Mivel egy idő után egyáltalán nem hiányzott, digitális detoxot tartottam. Most viszont szeretnék visszatérni az élők közé, mert hiányzik. Elárulom, hogy több műsorban is feltűnök majd – jelentette be.

Bár a szépség nem igazán használta a közösségi platformokat, a férfiak nem hagytak fel azzal, hogy üzenetekkel bombázzák.

– Nem igazán szoktam elolvasni ezeket, ott sorakoznak az engedélykérések között – mondta A Nagy Ő egykori szereplője, aki már meg sem lepődik azon, ha valaki intim fotókat küld neki.

A legdurvább, amikor valaki elküldi a nemi szervét.

Nagyon alpári és nem értem, hogy mire gondol. Azt hiszi, hogy megtetszik nekem és visszaírok neki, hogy találkozzunk? Amikor látom az engedélykérések között, hogy valaki képet küldött, már meg sem nyitom… – mondta.

A Nagy Ő egykori szereplője a műsor folyamán úgy döntött, hogy távozik, mert nem érezte azt a bizonyos szikrát Fotó: TV2

Aleksandra elárulta, mivel lehet őt levenni a lábáról.

– Mindenki azt hiszi, hogy nagy elvárásaim vannak, de én nagyon tudok örülni az apróságoknak és annak is, ha valaki odafigyel. Nincsen zsánerem, az eddigi párjaim egyáltalán nem hasonlítanak egymásra – árulta el, s azt is megtudhattuk nyitott-e most a szerelemre.

– Ameddig nincs gyűrű az ujjamon és egyedül élek, addig nem mondom azt, hogy bárkivel együtt lennék – jelentette ki Aleksandra, s hozzátette, nem az a fajta lány, aki naivan bedől a pasiknak.