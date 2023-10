Ott voltunk! Hatalmas fordulattal zárult L.L. Juniorék válópere - fotón a bizonyíték

Szerda kora délután kimondták a boldogító nemet, közös-megegyezéssel elvált L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga. A bíróságra mindkét fél felszabadultan érkezett a tárgyalás előtt Junior és Kinga, ügyvédjeik társaságában még nevetgélt is kicsit. Mondhatni, békésen sikerült az elválás, holott az elmúlt hónapokat inkább a durva harcok jellemezték.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior házassága két évig tartott Fotó: Life TV

Váratlan esemény

A házaspár utoljára szeptember 12-én nézett farkasszemet a bíróságon, a harmadik tárgyalási napjukra Junior azzal a szándékkal érkezett, hogy megegyeznek az anyagiakkal kapcsolatban, illetve lezárják a gyermekelhelyezés körüli vitákat is, de csalódnia kellett. Az ügyvédje, dr. Landes Judit ugyanis hallani sem akart megegyezésről, pláne amikor meglátta, hogy ennek milyen feltételeket szab Kinga és ügyvédnője, dr. Hyross Virág. A volt feleségnek ugyanis határozott elképzelése van a jövőjével kapcsolatban. A válóper így egy pár perces kínos hangoskodás után félbeszakadt, Kinga elviharzott, Junior pedig az ügyvédnőjével a bíróság folyosóján értekezett több, mint egy órán keresztül. Lehet, hogy ez a megbeszélés volt a vízválasztó az ügyben? Esélyes...

A szeptemberi tárgyalás nem sikerült jól egyiküknek sem Fotó: Máté

Sokba kerülhetett Juniornak

Bár a bíró ezen a tárgyaláson megadott egy újabb időpontot, hogy tovább folytatódjon az ügy, valami azonban időközben történhetett... A taláros testület ugyanis egy rendkívüli ülést hívott össze október 4-re, szerdára, délután 3 órára. Az új időpont pedig nem jelenthet mást, minthogy sikerült mégis megegyeznie Kingának és Juniornak, így elhárult minden akadály a válás hivatalos kihirdetése elől. A hír még a párhoz közelállókat is meglepte, hiszen a hazai jogászkörökben köztudott: Junior keménykezű válóperes ügyvédje nem szokott egyezkedni. Ha mégis aláírtak egy szerződést, az azt jelentheti, hogy Körtvélyessy Kinga elképzelése szerint zárulhatott ez a bontóper. Az viszont igencsak sokba kerülhetett L.L. Juniornak... Hogy mást ne említsünk, a zenész a házassága alatt minden vagyonát Kinga nevére íratta, köztük azt a 300 millió forintot érő luxusházat is, amiben most is él, és ahol valószínűleg maradni is akar.

L.L. Juniorék hatalmas mosollyal az arcukon érkeztek a bíróságra. Fotó: Földvári Zsófi

Titkos részletek

L.L. Junior a szeptemberi válóper után úgy nyilatkozott, hogy a megegyezésre hajt és már meg is van a fejében a megoldás, amivel Kinga is elégedett lesz. A muzsikus egyébként mindvégig azt hangoztatta, hogy nem akar a feleségével harcolni, szeretné ha a kislányukat közösen nevelhetnék és barátságban inthetnének búcsút egymásnak, hogy a jövőben hatékonyan tudjanak együttműködni azokban a kérdésekben, melyekben elengedhetetlen a csapatmunka. Lapunk úgy tudja, hogy a volt feleség egy csinos, nyolc számjegyű összeggel lépett ki a házasságából, és nem lehet további követelésük a másik felé. Írásba foglalták, hogy a kislányukat, Lesi Lilit a jövőben közösen nevelik. A válási szerződés részletei titkosak, a felek abban is megállapodtak, hogy erről soha, semmilyen körülmények között nem nyilatkoznak majd.

Junior végig a megegyezésre hajtott Fotó: MG

Egy házasság vége

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior 2023 október negyedikének délutánján, szabad emberként léptek ki az Érdi Járásbíróság ajtaján. Túl vannak rajta... A válóperük idén januárban kezdődött, és - most már tudjuk - tíz hónapon át zajlott. És, hogy mit éreztek a szabadságuk első pillanataiban? Megkönnyebbülést és szomorúságot egyszerre. Tudják, hogy itt tulajdonképpen nincs győztes fél, mindketten veszítettek.