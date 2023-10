Itt a bizonyíték! Randizni ment L.L. Junior és Kinga a válóper után

Ha nem sikerül megegyezniük, akár még évekig az Érdi Járásbíróságon kellett volna harcolnia L.L. Juniornak és Körtvélyessy Kingának. A házaspár azonban - nagyon okosan - úgy döntött, hogy mindketten engednek az elképzeléseikből és hajlandók lemondani bizonyos dolgokról azért, hogy viharos sebességgel véget vessenek a jogi procedúráknak. A nyugalom ugyanis mindennél többet ér.

Körtvélyessy Kinga és az ügyvédje, dr Hyross Virág a bíróság előtt találkozott L.L. Juniorral és jogi képviselőjével, dr Landes Judittal Fotó: Földvári Zsófi

Százmilliós volt a tét

A tét pedig igen nagy volt... A házaspár ugyan csak két évig élt életközösségben, időközben Junior megvásárolta az álomházát, egy körülbelül 300 milliót érő törökbálinti ingatlant, a páros pedig cégeket is működtetett, és Kinga sem üres kézzel érkezett... vagyis igen komoly közös vagyon felett rendelkeztek. A válásuk sarkalatos pontja is az anyagiak voltak, amiben végül peren kívül sikerült megegyezniük. A kölcsönös szerződés aláírására október első napjaiban került sor, amiről értesítették a bíróságot is, így soron kívül, október negyedikén hivatalosan is elválasztották őket. A válóper utolsó felvonása kifejezetten jó hangulatban telt, Junior és Kinga is mosolyogva érkezett az Érdi Járásbíróság épülete elé, és még arra sem volt nehéz rávennünk őket, hogy az ügyvédeikkel közösen álljanak egy képre össze.

Az utolsó tárgyalás előtt kifejezetten jó hangulat uralkodott Fotó: Földvári Zsófi

A gyerekek nem tudnak semmiről

A bontóper percre pontosan egy órán át tartott, a felek megkönnyebbülve, ugyanakkor megszeppenve léptek ki immár szabad emberként az utcára. Junior első szavai ezek voltak:

Elégedett vagyok, de közben kudarcként élem meg, mert ez szép házasságnak indult, és így ért véget...

Körtvélyessy Kinga is hasonlóan érzett:

Nem vagyok sem boldog, sem szomorú. Még szerintem nem fogtam fel, ami történt. Sajnálom, hogy így alakult. Sajnálom magunkat.

Az első sokkot a volt házaspár gyerekeinek megérkezése oldotta fel. A bíróság elé érkezett ugyanis egy közös barátjuk, aki vigyázott a kicsikre. Lacika és Lilike boldogan szaladtak a szüleik karjaiba, ők valószínűleg nem is tudják, mi történhetett. Semmit sem érzékeltek a szüleik érzelmi viharaiból. A Bors a helyszínen volt, így munkatársunk is részese lehetett a válás utáni, furcsamód nagyon is meghitt családi pillanatoknak. Így derült ki az is, hogy hová vezetett az első útjuk a bíróságról.

Még csak pár perce váltak el, mégis egy családot alkotnak Fotó: Földvári Zsófi

Válóperről randira

Kinga és Junior még hosszú percekig beszélgettek egymással a bíróság épülete előtt, már hazamentek a bírók, az őrök, az épület is bezárt. Lacika (Junior első kapcsolatából született fia) és Lili (Kingával közös kislányuk) az épület előtt játszottak, amíg a felnőttek megbeszélték, hogy hogyan folytatják egymás nélkül az életüket. A baráti hangulatú megbeszélésnek aztán váratlan eredménye lett: a frissen elvált páros egy közös vacsorában állapodott meg. Össze is szedték a gyerekeket, majd autóba ültek, hogy együtt töltsék a nap további részét, négyesben...