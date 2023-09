Békülni érkeztek, háború lett L.L Junior és Körtvélyessy Kinga válóperéből

Bár az Érdi Járásbíróságon külön felhívták a sajtó képviselőinek figyelmét arra, hogy ne közelítsék meg a tárgyalótermek zárt ajtaját (azaz ne füleljenek), anélkül is szinte tisztán lehetett hallani, hogy megint elszabadultak az indulatok a bírói pulpitus előtt. L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válóperének harmadik ülésére szeptember 12-én, kedden reggel került sor, és bár mindkét fél reményekkel teli indult neki a napnak, az ülésnek mégis hamar vége lett.

Ügyvédi balhé alakult ki L.L. Junior és Körvélyessy Kinga válóperén

Az énekes és Kinga külön érkeztek a bíróság épületébe, a tárgyalók előtti folyosón azonban akaratlanul is fizikai közelségbe kerültek egymással. A nap ezen pontján még úgy tűnt, hogy minden rendben megy majd... Aztán megérkezett L.L. Junior ügyvédje, dr Landes Judit, aki azonnal számon kérte a sajtó jelenlévő munkatársait, hogy mit keresnek ott és egyáltalán honnan tudnak a mai tárgyalásról. Az ügyvédnő azt is mondta, hogy feltételezi, hogy esetleg Körtvélyessy Kingáék hívták az újságírókat. A válaszunk, miszerint maga L.L. Junior mondta be a TV2 Tények kameráiba, hogy ma lesz, kicsit talán megnyugtatta, de ekkor újra támadásba lendült, és közölte, hogy a bíróság területén nem készíthetünk fotót sem róla, sem Juniorról. Sőt, Körtvélyessy Kingáról és a jogi képviselőjéről, dr Hyross Virágról sem.

A válaszra természetesen nem sokat kellett várnia, dr Hyross Virág közölte a másik ügyvédnővel, hogy őket ugyan nem kell képviselnie a jogásznőnek, a személyiségi jogairól mindenki önállóan rendelkezik. A folyosón lezajlott félhangos felfordulásnak végül azzal lett vége, hogy megegyeztek a felek, hogy Junior jogi képviselőjén kívül mindenki fotózhazó. Majd a társaság be is vonult a tárgyalóterembe, ahova – mivel zárt tárgyalást kértek – a sajtó képviselői nem követhették őket.

Zavaró zajok

A tárgyalás viszont – melyen az előzetes hírekkel ellentétben nem jelentek meg a családtagok, hogy tanúskodjanak – nagyon gyorsan véget ért. Az újságírók és azok, akik a saját ügyükben tartózkodtak a bíróságon, a folyosón ülve furcsa hangokat hallottak, ami felkeltette a biztonságiak figyelmét is, akik közül egy be is kopogott majd benyitott a terembe, hogy megkérdezze: minden rendben van-e. A Bors megbízható forrásból úgy tudja, hogy a benti zaj L.L. Junior ügyvédnőjétől származik, aki emelt hangon közölte az egybegyűltekkel, hogy mégsem lesz megállapodás.

Vagyonmegosztás

A tárgyalótermet elsőként Körtvélyessy Kinga hagyta el, majd őt követte az ügyvédje is, akik nem kívántak nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy mi hangzott el a tárgyaláson. A Bors információi szerint a mostani ülésen a házaspár meg kívánt egyezni az anyagi kérdésekről, amiről előzetesen beszéltek is. Úgy tudni, hogy több tízmillió forintról van szó, valószínűleg ez volt az a pont, ahol Junior ügyvédje elzárkózott a megegyezéstől. A felek között tehát most már a gyermekelhelyezés kérdése lesz a legkisebb probléma, ellenben a vagyonmegosztás több kérdést is felvet. A válaszokat talán a következő tárgyaláson kapjuk meg, melyről természetesen a Bors is beszámol majd.