Teljesült a kívánsága: Mindkét gyermekét ölelheti L.L. Junior

L.L Junior a válása után fellélegezhet és új fejezet kezdődhet az életében. Bár a válása viharosan indult, végül békésen sikerült elbúcsúznia Kingától. A hírek szerint azonban, még mindig szokott találkozni ex-feleségével, sőt, kifejezetten jól érzik magukat együtt. Az ismét szingli életét, egy luxusautóval kezdte meg Junior, aki nemrég vett egy Rolls-Royce-t, ami akkora, hogy még a garázsába is alig fér be. Szerencsére azonban a rapper két gyermeke kényelmesen elfér benne és mostanság sokat utaznak is a luxus járgánnyal. A közös programokról Junior szívesen számol be az interneten. A minap is így tett, amikor egy játszóházba mentek a kis Lilivel és Lacikával.

L.L. Junior imád együtt lenni a gyerekeivel. Fotó: Facebook

Mindkét gyermeke együtt játszhat

Instagram-történetében több videót is megosztott arról, hogyan tölti gyermekeivel az idejét. A lányával játszóházban jártak, majd sok-sok ajándékot vett neki és kisfiának, Lacikának , amiket a gyerekek már otthon, együtt csomagoltak ki. Junior láthatóan élvezi a gyerkőcökkel együtt töltött időt és mindent meg is tesz azért, hogy a lurkók vidámak legyenek és boldogan gondoljanak az apjukra.

Junior és ex-felesége jóban vannak - Fotó: Bors

Anyuka módba váltott

Egy teljes családi napba beletartozik a közös vacsora is, amit most L.L. Junior szorgosan el is készített gyermekeinek. A rapper lányának nem a vacsira fájt a foga, inkább édességet akart enni. A felvétel alapján, - amit a kiskorúra tekintettel nem közlünk - Junior meg is engedte Lilinek, hogy nyalókázzon egy kicsit, de csakis a vacsora után. Ez is azt bizonyítja, hogy Junior felelősségteljes és tudatos a gyermeknevelés terén.Bár, ahogy a videójában is viccesen megjegyezte, ilyenkor inkább anyukának érzi magát.