Csók csattant, Krausz Gábor és Mikes Anna között izzott a levegő a Dancingben

A november 25-i elődöntőben Krausz Gábor és Mikes Anna két táncot adott elő, és mindkét előadás közben izzott köztük a levegő. Nem mellesleg, mindkét tánc végén szenvedélyesen ölelték egymást, és csók is csattant köztük. Előbb a Jive előadása során, majd a rumba végén is megtörtént, persze könnyen lehet, hogy csak a koreográfia része volt a dolog, de ahogy a Ripost is fogalmaz, a "páros között szemmel láthatóan megvan a kémia és hamar egy hullámhosszra kerültek."

Fotó: VT

"Nem gondoltam volna, hogy egy hajszál választ el a döntőtől. Minden, ami elképzelhető, én megteszem. Neked is szeretnék bizonyítani, hogy a nulláról felépítettél engem" - mondta Krausz Gábor Annának, aki azt felelte, nagyon büszke táncpartnerére.