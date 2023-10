Vajon mióta tart a TV2 két sztárjának titkos románca?

Hatalmas érdeklődés övezi a tinilányok kedvence, Telegdy Dániel, vagy ismertebb nevén T. Danny magánéletét. A tehetséges énekesnek csak az Instagramon közel 400 ezer követője van és akkor még a TikTokról és a Facebook-oldaláról nem is tettünk említést. Főleg a szerelmi élete tartja izgalomban a rajongóit, gyakran szerepel a Reddit fórumon a kérdés állítólagos párjáról, Kecskés Enikőről, sőt a fiatalok kedvenc közösségi oldalán és a Gyakori Kérdések platformon is érdeklődnek róla.

Biztos nem örült a paparazzi fotónak T. Danny és Kecskés Enikő (Fotó: Bors)

Miért titkolja kapcsolatát T. Danny és Kecskés Enikő?

Ahogy az lenni szokott a kedvencekkel, a példaképekkel, a fiatal előadó életét is árgus szemekkel figyelik a követők, nem csak a posztjait, de azt is, kinek, mit kommentelt, vagy kinek szívecskézte be egy-egy fotóját. Így derült ki tavaly, hogy feltehetőleg egy párt alkot Kecskés Enikővel. S bár azóta már többször úgy tűnt, szakítottak, múlt héten a Dancing with the Starsban szereplő T. Danny produkcióját a modell a stúdióban izgulta végig, s hiába igyekeztek elbújni, készült is róluk paparazzi fotó ölelkezés közben, ami nagy port kavart...

De vajon miért titkolja kapcsolatát a Dancing with the Stars verenyzője és az Ázsia Expressz sztárja? Főleg így, hogy mindketten nagy nézettségű televíziós műsorok szereplői? Hiszen mindketten szépek, fiatalok, a legtöbb kommentelő szerint nagyon összeillenek…

Egyikőjük sem nyilatkozott eddig a kapcsolatukról, titkolóznak. Sőt, amikor fotó készült róluk a DWTS stúdiójában, ahogy megcsókolják egymást, akkor kiakadtak. Pedig nyilvános felvétel volt, tehát tudták, hogy fotósok is lesznek.

De ha ez nem lenne elég, T. Danny a saját YouTube-oldalán osztott meg egy dokumentumfilmet a Budapest Parkos koncertje előkészületeiről, ami saját otthonában kezdődik, éppen arról kérdezi párját, mit vegyen fel. Majd a következő pillanatban már szerelme ugrik pulcsiban és egy szál bugyiban az ölébe és jól felismerhetően Kecskés Enikő az. Szóval akkor továbbra is kérdés, miért nem vállalják fel a kapcsolatukat?