Kulisszatitkokat árult el a versenyzőkről a Dancing wtih the Stars vezető koreográfusa

Az elődöntővel folytatódik szombaton a TV2 táncos show műsora: T. Danny és Lissák Laura, Marics Peti és Stana Alexandra, Krausz Gábor és Mikes Anna, valamint Radics Gigi és Baranya Dávid párosa küzd meg azért egymással, hogy bekerüljön a döntőbe. A versenyzők most is két tánccal készülnek, hogy elvarázsolják a zsűrit és a nézőket. Változás, hogy az elődöntőben az ítészek már senkit nem mentenek meg a szavazatok összesítése után, így még nagyobb szerepe van a nézői voksoknak, főleg, ha majd a zsűrisorrendet meg akarják változtatni. Egy biztos, az elmúlt hónapok fokozott terhelése a versenyzők testi és mentális állapotára is hatással van. Az, hogy a végén ki nyeri meg a Dancing with the Starst, az azon is múlik, ki van ott fejben a legjobban.

Valc Szabolcs vezető koreográfus néha a pszichológusa is a Dancing versenyzőinek (Fotó: TV2)

Marics Petiék hajnalban is képesek próbálni

A TV2 táncos showműsora a vége felé közeledik, nemcsak hogy egyre fáradtabbak már a versenyzők, de a nyomás is egyre nagyobb rajtuk. A négy még versenyben lévő sztár teljesen különböző habitusú, mindenkire másképp lehet hatni. A DWTS művészeti vezetője minden nap együtt dolgozik a párosokkal, kiismerte őket, tudja, hogy „simogatásra”, vagy éppen kemény szavakra van szükségük.

– Nagyon erős ez az évad, és számomra is nagy öröm, hogy most a férfiak dominálnak – kezdte a Borsnak Valc Szabolcs.

Bárhogy lesz most az elődöntőben, két dolog már biztos: a döntőben több lesz a férfi sztár versenyző, a másik pedig, hogy Radics Gigi a 2023-as évad női győztese. De egyébként szerintem nem a győzelem a fontos, hanem hogy bejussanak a döntőbe és végig táncolják az évadot. Persze ezt ők nem így látják, nagyon keményen nyomja mind a négy páros, látástól-mikulásig dolgoznak, mert tökéleteset akarnak nyújtani a parketten. Napi kétszer próbálnak, összesen nyolc-tíz órát, ami még egy versenytáncosnak is sok, igaz, néha még az én állam is leesik, annyira komolyan veszik, annyira sokat fejlődtek, annyira elképesztő. amit letesznek az „asztalra”.

„Néha nem koreográfus, hanem pszichológus vagyok”

Mindegyik páros, mindegyik versenyző volt már az elmúlt hetekben lent és fent is, mindenkinél volt holtpont.

„Látták már a nézők, ahogy Marics Peti egy-egy rosszul sikerült tánc után nekikeseredik. Pedig benne látom azt, hogy most már nincs számára lehetetlen, mindent le tud hozni. T. Danny is rengeteget fejlődött, s bár rajta néha kifog egy-egy mozdulat, ő meg addig gyakorol, amíg meg nem tudja csinálni tökéletesen.