Marics Peti a kamerák előtt sérült meg, veszélyben a jövője? – Videó

A TV2-n futó Dancing with the stars 4. évada során az egész ország megismerhette Marics Peti egy új oldalát, hiszen a VALMAR énekese bebizonyította, hogy a táncparketten is fantasztikus, ráadásul hétről hétre olyan produkciókat hoz a táncpartnerével, Stana Alexandrával, hogy attól mindenkinek leesik az álla.

Stana Alexandra és Marics Peti / Fotó: Bors

Ezen a héten retro party van a Dancing with the Starsban, Marics Petiék is egy különleges előadással készültek, de akadt egy kis probléma, ugyanis az énekes a tánc során megcsúszott, de szerencsére nem kellett leállítani a produkciót, igazi profi módjára kezelte az esetet a közönségkedvenc sztár, aki nagy esélyese a műsornak.

Még a zsűritagok is megdicsérték Marics Petit, amiért ilyen ügyes volt, bár az énekes kicsit később elmondta a műsorvezetőnek, Stohl Andrásnak, hogy a csúszás miatt eléggé fáj a térde – vagyis ezek alapján bizonyos szinten lesérült, így reménykedhetnek a rajongói, hogy nem túl komoly a dolog, és gond nélkül tudja folytatni a Dancing with the Starst.

Itt lehet megtekinteni Marics Peti és Stana Alexandra produkcióját: