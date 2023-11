Az évad hatodik műsorával folytatódott a Dancing with the Stars a TV2 csatornáján. Szombaton egyéjszakás kalandok és párcserék voltak a terítéken, s most láthattu először az éved első maximális, 30 pontos táncát: ezt T. Danny mutatta be Lissák Laurával.

Sajnos ezúttal is véget ér valaki számára a show, ezúttal a Hunyadi Donatella, Bődi Dénes páros búcsúzott a műsorból.