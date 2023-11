Fontos dolgot titkoltak Krausz Gáborról: „Nem akartuk elmondani, hogy ne befolyásoljon senkit…”

Ízig-vérig férfiként állt helyt Krausz Gábor szombat este a Dancing with the Stars parkettjén. Tüzes paso doble-val robbantották fel a színpadon Mikes Annával, s Király Lindáék ellenében is derekasan helyt álltak a párbajban. Pedig volt egy igencsak komoly nehezítő tényező…

A páros örült a jól sikerült produkciónak, ám mosolyuk egy titkot is rejtett... (Fotó: Szabolcs László / Bors)

„Lázasan, betegen vagyok"

– Összességében elégedettek vagyunk az esti táncokkal, viszont volt valami, amit a műsorban nem akartuk mondani, hogy ne befolyásoljon senkit… Én lázasan, betegen vagyok épp. Így nehezebb volt, de próbáltam fókuszálni, a héten pedig Anna öntötte belém a gyógyszereket, a lázcsillapítót, meg a lelket is persze. Ez most nem volt 120 százalék, de mondjuk 99 – ismerte el a sztárséf, majd hozzátette: tipikus férfi, ha betegségről van szó:

– Már egy köhögéstől is attól félek, hogy ez volt az utolsó napom. De a legtöbb férfi ilyen, és a legtöbb nő ezt jól kezeli – vélekedett Krausz, mire profi táncpartnere, Mikes Anna beletörődve bólogatott.

Krausz Gábor tüzes produkciót mutatott, ám elmondása szerint csak 99 százalékos volt a teljesítménye (Fotó: Szabolcs László / Bors)

„Ezt a narancssárgát nem annyira szerettem volna"

Szombaton az idei évadban először a táncpárok nemcsak egy tánccal készültek, hanem egy párbajban is összemérték magukat. Utóbbiban Krauszék Király Linda és Suti Andris oldalán próbálták ki magukat. A szambához illő tarka, színes ruhában feszítettek. Nagy kontraszt volt a rikító narancs ruha a marcona séfen, ahhoz képest, hogy az első produkciójukban fekete bőr szerkóban zúzott. S hogy melyik stílus áll közelebb a szívéhez? A Borsnak ezt is elárulta.

– Ezt a narancssárgát nem annyira szerettem volna, de ehhez a tánchoz állítólag ez passzolt – nevetett. – Mindenképp a fekete szerelés áll hozzám közelebb, volt egy kis fekete szemsmink, kaptam egy menő lógós fülbevalót, még a hajamat is a produkció kedvéért nyírtuk fel így. Ezt most nagyon éltem – mesélte lelkesen Krausz.

A narancssárga szett nem volt Gábor kedvence (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Tanárszerepbe bújt Krausz

Gábor hétről hétre bátrabban áll színpadra, s engedi el magát a tőle egyébként merőben idegen mozdulatokban is. Sőt, mostanra olyannyira nyeregben érzi magát, hogy ezen a héten úgy gondolta, tőle van mit tanulnia Annának.

– Sok videót néztem, amin paso-t táncolnak, ezt a pillanatot vártam, hogy ezt a táncot kapjuk, és előjöhet belőlem a tanári énem – viccelődött a produkciójuk előtti kisvideóban Krausz, amiben tánctanárát utánozva oktatta a tüzes tánc alapjait.