Őszinte vallomást tett Krausz Gábor: ennek köszönhetően nőtt meg az önbizalma

Újabb hét, újabb játék: Mikes Anna és Krausz Gábor már két tánccal is készülnek a szombati Dancing with the Starsra, a nemrégiben bejelentett párbaj során pedig Király Lindáék párosával mérik össze a tudásukat. Addig is egy extra videóban kérdésekre kellett válaszolniuk: kék tábla feltartásával, ha a válasz a sztárséf, rózsaszínnel, amennyiben Mikes Anna, és értelemszerűen mind a kettővel, ha a válasz mindkettejükre igaz.

Mikes Anna és Krausz Gábor. Fotó: TV2 Play

Rögtön az első kérdésnél - ami az volt, melyikük a szerényebb -, a páros azt vallotta, szerintük egyformán azok. Ezután megegyeztek abban is, hogy az énektudásuk egyaránt hagy némi kívánnivalót maga után, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy Krausz a hiúbb közülük: a sztárséf állítólag azt is nehezen viseli el, ha a gondosan belőtt hajához hozzáérnek a koreográfia során. Amikor a késés került szóba, Annára esett a választás: bár elmondása szerint általában pontos szokott lenni, ebben az évben megcsúszott, és mindig Gábor ér oda hamarabb a próbákra.

Az önbizalmat illetően, noha kapásból Mikes Annára voksolt, Krausz beismerte, mostanra ez megváltozott, és sokkal magabiztosabb lett: Anna szerint ez annak köszönhető, hogy Gábor most már elhiszi magáról, hogy ügyes, szeretik a nézők és értékelik a táncaikat is.

Egyre több önbizalmam van, és most már a színpadra lépés előtt nem stresszelek annyit. Igazából most jutottam el odáig, hogy már nem túl akarok lenni rajta, hanem azt a két percet élvezni akarom, hogy bárcsak tovább tartana, ami valószínűleg azt jelenti, hogy jobban elengedtem magam

- jelentette ki a sztárséf.