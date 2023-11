Véres leszámolás közeleg: így készül a párbajra Krausz Gábor és Király Linda

A Dancing with the Stars e heti adásában a versenyzők, a retro party közepette, egy kőkemény párbajjal is kénytelen lesznek szembenézni. Ennek során Marics Peti T. Dannyvel, Krausz Gábor Király Lindával, míg Radics Gigi Hunyadi Donatellával méri majd össze a tudását.

Krausz Gábor. Fotó: TV2

A sztárséf, Krausz nemrég Instagram, illetve TikTok-oldalán mutatta meg, hogyan készülnek az összecsapásra versenytársával, Király Lindával.

Nagyon komoly párbajunk lesz

- jegyezte meg a humoros felvétel alatti posztban Krausz Gábor. Egy biztos: ha nem is mindig a legaktívabban, de végig jó hangulatban telnek a próbáik a szombati megmérettetésig.