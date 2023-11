G.w.M miatt összetört Kulcsár Edina: "sz**ul élem meg, hogy nem velem beszélget"

Kulcsár Edina és G.w.M sokszor hangoztatta már, hogy mindent elsöprő szerelem az övék, és hogy ilyen csodálatos kapcsolat csak keveseknek adatik meg. A modell és a rapper első látásra egymásba szeretett, noha mindketten családban éltek gyerekekkel. Kulcsár Edina elvált Csutitól, és nem sokkal később be is jelentették a rapperrel, hogy kisbabát várnak. A csodálatos kis Amara szépségén pedig az egész ország ámul. Most azonban úgy tűnik, ez a mindent elsöprő szerelem problémákba ütközött.

Nincs minden rendben Edina és Márk között / Fotó: TV2

Kulcsár Edina a vlogjában könnyeivel küszködve mesél arról, hogy a Márkkal való kapcsolata most nagyon nehéz. Márk ugyanis a depresszió jeleit produkálta, majd betegség miatt kórházba került. Edina minden egyes nap látogatta őt, és már alig várta, hogy hazajöjjön. Most azonban, hogy végre kijöhetett a kórházból, a rapper viselkedése teljesen megváltozott. Edina sírva számolt be arról, hogy férje nemhogy nem segít neki semmiben az otthoni teendőkkel, de még hanyagolja is. A dolgait ugyanis a rapper nem a feleségével, hanem a haverjaival beszéli meg, és minden idejét velük tölti.

Nehezen jutnak mostanában közös nevezőre, ugyanis mióta G.w.M kijött a kórházból, leginkább a barátaival tölti az idejét. Edinát ez nagyon megviseli, mert mindig ő van a gyerekekkel, csak ő végzi a házi munkát, emiatt nagyon fáradtnak és kimerültnek érzi magát, ráadásul szüksége is van a férje gondoskodó szeretetére. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Márk lelki problémákkal küzd, és most hagynia kell, hogy összeszedje magát.