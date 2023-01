Saját magát buktatta le: Gyönyörű nőt szeret Csuti - Fotó

Úgy tűnik, végre Csuti is megtalálta a számításait, szíve ismét foglalt, ráadásul nem akárki a választottja. Bár a közösségi médiában tudatosan nem mutatta meg a titokzatos lányt, annyit már tudni lehet, hogy egy vidéki, barna hajú szépséget szeret. A fiatal lány amellett, hogy több szépségversenyen is feltűnt, az egyetemen most kezdi a mesterképzést, ami kifejezetten imponál az üzletembernek.

Fotó: Bors

Csutinak a szívét a Miss Balaton döntőse rabolta el

Lebuktatta magát

Bár Csuti többször is hangoztatta, nem szeretné a nyilvánosságra hozni választottja kilétét, most saját magát buktatta le. Lehet, új szintre léphetett a kapcsolatuk is, ugyanis az üzletember a lány fotója alatt egy szívecskével üzent, amire ugyanaz a válasz érkezett. Most már tehát nem titok, Csuti szíve választottja: Bianka.

Fotó: Instagram

Házasság vár rá

A Bors korábban elkísérte asztrológushoz az üzletembert, ahol számára is meglepő dolgokra derült fény. Baki Réka elárulta, az üzletemberrel óriásit fordul majd a világ 2023-ban, hasonló kalandokat élhet át, mint exfelesége, Kulcsár Edina.

Nem kizárt ebben az évben a házasságkötés lehetősége és azt mondanám, hogy a gyermekáldásé sem. Azt gondolom, nagyon mozgalmas éved lesz!

- mondta Réka, aminek hallatán Csuti kissé hátrahőkölt a meglepettségtől.