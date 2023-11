„Hamarosan visszatér a King Kongotok!” – G.w.M megtörte a csendet az állapotáról

Mint ahogy arról a Bors több ízben is beszámolt, G.w.M néhány napja kórházba került, ami körül kisebbfajta botrány is kialakult, miután felesége, Kulcsár Edina kiárusította a fizetős családi realityjükben, illetve az is kiderült, hogy a rosszullétével a rapper még a családját is veszélybe sodorta.

G.w.M már a gyógyulás útjára lépett / Fotó: Szabolcs László

„Hamarosan visszatér a King Kongotok!”

Éppen ezért már szinte mindenkit lázban tartotta az édesapa egészségi állapota, sokan a koncertjei miatt is aggódtak, most a rapper megtörte a csendet miután rengetegen írtak neki. Varga Márk bejegyzésében kifejti, hogy mentálisan újra felkell, hogy építse magát, de már elindult a gyógyulás útján és hamarosan visszatér.

Rengetegen írtatok a napokban. Egyelőre magamat szeretném újraépíteni (mentálisan, lelkileg)… Egy tuti, hogy a mélységekből tudtam magaslatokba repülni gyerekkorom óta, szóval ha érkezni fogok, mind zeneileg, mind személyesebb dolgokkal (könyv, stb.), azokról tudni fog az ország, viszont még időt kérek. Barátkozom az állapotommal, de elindult bennem már valami. Szeretlek titeket! Hamarosan visszatér a King Kongotok!

– írta G.w.M a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.