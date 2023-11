Gáspár Bea és Győző: "A szex nem korfüggő"

A lányok kirepültek a családi fészekből, és már a fővárosban laknak, a szülők, Gáspár Bea és Győző kétlaki életre rendezkedtek be, az otthon továbbra is a nógrádmegyeri családi fészek, de egy budapesti bázist is kialakítottak, hogy minél többet lehessenek továbbra is a gyerekeikkel.

Gáspár Bea és Győző harminc éve elválaszthatatlanok - fotó: archív

– Mára kevesebbet vagyunk Virággal, aki szakácsnak tanul, és Evelinnel, aki a TV2-nél dolgozik. A hétvége viszont a pihenésé, ilyenkor mint jó anyuka, nagy családi ebéddel várom otthon a lányokat. Gondoskodó vagyok, mint egy tyúkanyó, igyekszem a családomnak biztos hátteret nyújtani – kezdte Bea asszony a hot!-nak.

Gáspárék állítják: A tolerancia elengedhetetlen

Harminc éve van együtt a Gáspár házaspár, és mindig megtalálták a módját annak, hogy a kapcsolatuk ne laposodjon el.

– Az a titok, hogy nincs titok. Egymás között és egyébként sincs. A bizalom nagyon fontos a szeretet mellett, a szerelem ugyan az évek során mély szeretetté alakul át, de ez természetes folyamat. A tolerancia és az egymás iránt érzett tisztelet elengedhetetlen egy tartós házassághoz – mondta a feleség. – Győzőben az tetszik, hogy szeret mindig megújulni, ami a hétköznapokra is igaz, meglepetéseket szokott kitalálni. Nem extra dolgok ezek: váratlanul elvisz vacsorázni, templomba megyünk vagy egy új helyet fedezünk fel.

Lányaik kirepülése óta több időt fordíthatnak egymásra - fotó: archív

Egymásnak lettek teremtve

Mintegy tíz éve volt, hogy Győző kicsapongásai miatt megingott a házasságuk, de Bea megbocsátott neki, már csak azért is, mert az elejétől fogva úgy vélte, hogy egymásnak lettek teremtve.

– A kiegyensúlyozott párkapcsolatnak lényeges eleme a jó szexuális élet is, amit pont Bea kotyogott ki a minap. Szerintünk ez nem korfüggő, csak az egészségtől függ, és a párt még szorosabban képes összefűzni – vette át a szót a férj.

A Párharcban Győző vitte a szót, de Bea volt az irányító - fotó: TV2

Legyőzték belső félelmüket

A televíziós reality, a Párharc nem hozott meglepetéseket, ami a párkapcsolatukat érintette volna, egyéni megpróbáltatások viszont szép számmal vártak rájuk.

– A kondícióm nyáron hagyott kívánnivalót maga után, ezért a fizikai feladatok erőpróbát jelentettek – említette Bea. – Mindketten úrrá tudtunk lenni egy nagy félelmünkön.

Bea a klausztrofó­biáját küzdötte le egy bezártsági érzést fokozó feladat alkalmával, nekem pedig a hüllőfóbiámon kellett úrrá lennem a kígyós kihívás kapcsán.

Szerintem egyénileg és párként is jól vizsgáztunk – folytatta Győző.

Bár az idő múlását megérzik, egyikük sem képzelte még el magát nagyszülőként, ami persze nem azt jelenti, hogy ne szeretnének unokákat.

– Ahhoz még fiatalok vagyunk, mi is és a gyerekeink is, mindennek eljön az ideje, nem szabad semmit sem siettetni. Vágyunk az unokákra, biztosan jönnek majd szép sorban – elemezte Bea. – Így is szép nagy család vagyunk, van két kutya is a lányoknál, egyelőre azokat babusgatjuk, rengeteg szeretetet tudnak adni, odavagyunk mindkettőért – fűzte hozzá Győző.

A jó alakért tenni kell Bea asszony egy ideje térdfájással küzdött, és a klimax jeleit is felfedezni vélte, ezért a tettek mezejére lépett. – Rátaláltam egy nekem megfelelő étrend-kiegészítőre, és visszatértem az edzőterembe. Fogytam, és a kondí­cióm is javult, emiatt újra jól érzem magam a bőrömben.