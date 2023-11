Gáspár Győző focicsapatot alapít: Kis Grófo lesz a kapus! – videó

Talán még mindenki emlékszik a Bódi-család videójára, mikor szerkesztőségünkbe ellátogatva telefonbetyároknak álltak! Akkor Emiliót, L.L. Juniort és Bódi Gusztit szívatták meg, ami annyira tetszett olvasóinknak, hogy elhoztuk a legújabb részt. Ezúttal viszont a betyárunkat is lecseréltük...

Nem másra, mint Gáspár Győzőre!

Most Gáspár Győző volt, aki megtréfált másokat. Fotó: Markovics Gábor

Roma focicsapat? Naná!

Győző félelmet nem ismerve tárcsázta első áldozatát. Nem kellett sokat gondolkodnia, hogy ki legyen az, egyből tudta, hogy jó barátját, Kis Grófot szeretné megviccelni. Ahogy az sem okozott számára gondot, mivel verje át az énekest. Mondhatnánk úgy is, hogy nagyban gondolkozott!

Győzike ugyanis egy roma focicsapatot szeretett volna alapítani, melyben Grófót szánta a kapuba. Hogy miért? Nos, azért mert szerinte csendes emberre van szükség, aki tartja a hátországot, még akkor is, ha az ellenfél túl közel kerül.

Persze a cseréről is gondoskodott fejben a showman, Grófo helyét Mága Zoltán venné át, ha a sors úgy hozná. Ám ez még nem minden!

Focimez helyett öltöny

Bizony, nem csak a felállás lenne a rendhagyó, de a megjelenés is. Győző ugyanis azt vallja, hogy ő nem húz magára holmi tornaruhát... Ők öltönyben lépnek a gyepre, csokornyakkendővel kiegészítve, és lehetőség szerint vigyáznak is arra, hogy a gúnya tiszta maradjon. Ez mondjuk egy kapus esetében nem tudjuk, mennyire helytálló, de ez igaz a többi játékosra is.

Egy viszont biztos, mi szívesen megnéznénk azt a meccset, ahol Kis Grófo állna a kapuba, Győzike pedig a csatársorban rúgná a bőrt! Ha te is kíváncsi vagy erre, mindenképp nézd meg a videónkat, melyből kiderül, mit mondott a felkérésre az énekes!