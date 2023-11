„Kicsit diktátor típus” – Nem szűnik a feszültség Ripli Zsuzsi és Bíró Ica között

Ahogy az eddigi évadokban, a Farm VIP új szériájában is bőven lesz vita és feszültség a versenyzők között. A beköltözés napja sem telt el zökkenőmentesen, a sárga csapatban a parasztház elfoglalása után alig néhány órával máris megtörtént az első összezörrenés. Pedig minden csak egy apró tréfával indult. Takács Zsuzska és Kiss Daniella úgy gondolta, jót tesz a csapat összekovácsolásának a malacok kergetése, ezért kiengedték az állatokat az ólból. Sokat nem is tévedtek, mert egyként próbálták visszaterelni a disznókat, ám a Metal Lady nehezen viselte, hogy Ripli Zsuzsi utasításokat ad neki. A 66 éves fitneszszakértő hangot is adott nemtetszésének, miután ráparancsolt, ne mozduljon a disznóól kapujából.

Leosztást kaptam Ripli hadnagytól, amit nagyon zokon vettem.

– Nem csak amit mond, ahogy mondta. Az volt a durva. Parancsolt! Nem azért jöttem, hogy engem ugráltasson egy ilyen... Nem akarom bántani, de ezt a hangot nem tűröm – fakadt ki Ica.

Ica és Zsuzsi már az első adandó alkalommal egymásnak feszült (Fotó: TV2)

A két versenyző próbálta megbeszélni a konfliktust, azonban nem jutottak dűlőre.

– Ica nálam is elrúgta a pöttyöst a viselkedésével, ahogy reagált. Valószínűleg érzi, hogy egy idősebb hölgyről beszélünk. Azért ő hatvanon felül van.

Én fiatalabb vagyok, nem biztos, hogy tőlem elfogad dolgokat.

– Nem éreztem azt rajta, hogy ezen ténylegesen túl tudott lépni – mondta Zsuzsi.

Bíró Ica és Ripli Zsuzsi hamar összezörrentek (Fotó: TV2)

És nem is tévedett. Ugyanis az esti adásban folytatódik közöttük a feszültség. A csapatok ma megkezdik az első termelési feladatot, a sárgák ehhez keresnek brigádvezetőt. Ripli Zsuzsi neve is felmerül, ami nem mindenkinek tetszett.

– Én mindent megcsinálok, szépen, emberi szóval, de azt, hogy állj oda, megmondtam, hogy maradj ott, ez a stílus nálam nem jön be. Ripli Zsuzsi egy könyöklős csaj, aki minden áron ott akar lenni. Neki ez a habitusa, kicsit diktátor típus – fejtette ki véleményét Ica.