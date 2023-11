Rotációs kapa? Kondás? Csúnyán elhasaltak a Farm VIP versenyzői – Videó

November 20-tól hátat fordít a megszokott városi kényelmének egy sereg híresség, hogy farmerként küzdjenek meg egymással. Divatos szóval élve, komfortzónán kívül kerülve tölti majd a mindennapjait a celebgárda, akik kilétéről már lehullott a lepel, azt viszont eddig nem tudhattuk, elméletben mennyire értenek a mezőgazdasághoz.

Vajon ki lesz a sárga csapat ásza? Fotó: TV2

A Bors a sajtótájékoztatón úgy döntött, teszteli a versenyzők agrártudását, ezért feltettünk pár igen egyszerűnek tűnő kérdést Kiss Daniellának, Takács Zsuzskának és Paprika Dorinának. Nos, olyan válaszokat kaptunk, amire még mi sem feltétlenül számítottunk!

Íme a farmerek teljes listája

A videóban szereplő celebeken kívül kapát ragad a külsejére mindig ügyelő Som-Balogh Edina, Zámbó Krisztián mindig tiptop kedvese: Takács Zsuzska és a luxus körülményekhez szokott Polgár Tünde is. De az egykori szépségkirálynő, Kiss Daniella is lemond a modern technika vívmányairól, csak úgy, mint a Dancing with the Stars gyönyörű táncosa, Lissák Laura. A hölgyek táborát erősíti még Ripli Zsuzsi, a Séfek séféből megismert Paprika Dorina és a Metál Lady, Bíró Ica is!

Összeállt a piros csapat is Fotó: TV2

S ami a férfiakat illeti: parasztgazdálkodásba kezd az artista művész Rippel Feri, Kótai Misi ökölvívó világbajnok, Rékasi Károly színész. De felcsap állattartónak a nagyszájú fiatal TikTok sztár, Szabyest, az író Lakatos Levente, a színészeket pedig Sánta Laci és Szabó Simon képviseli, és ringbe száll az izomkolosszus Vajda Johnny is.

A műsorvezetői szerepben ezúttal is Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti összeszokott párosa tündököl, csak úgy mint az előző évadban, amit Schobert Norbika nyert.