„Metal Lady sosem lesz néni!” - 66 éves lett a bomba formában lévő Bíró Ica

66 éves lett a Metal Lady, aki még mindig elképesztő formában van, amit nincs is szándékában titkolni: mélyen dekoltált ruhában fogadta a Mokka stábját.

A Metál Lady még 66 évesen is bomba formában van Fotó: TV2

Bíró Ica kedden a TV2 stábjának mások mellett megmutatta, hogy a modellkedés mellett a varráshoz is ért. Kiderült ugyanis, hogy a Metal Lady néven is ismert Ica fellépőruháinak nagy részét saját maga varrta 30 évvel ezelőtt, ennek pedig az egyszerű oka van, hogy eredeti szakmáját tekintve ő varrónő. Elmesélte, hogy mindig is divattervező szeretett volna lenni, azonban azt mondták neki, hogy inkább a kamerák előtt van a helye.

Mint azt jól tudjuk, a tanácsot megfogadta, szenvedélyét pedig abban élte ki, hogy magának készítette el a ruháit. Bomba formában van, amit mi sem bizonyítja jobban, minthogy a fitneszszakértő még ma is hordani tudja 30 évvel ezelőtti ruháit. Ez pedig azért is elképesztő, mert pont kedden, május 30-án ünnepelte a 66. születésnapját.

Ennek megünneplésére pedig örömmel öltötte magára a rojtos, szegecses darabjait, amiket még a Metal Lady korszakában viselt. Az énekesnő nagyon büszke arra, hogy megőrizte jó alakját, a kihívó darabokkal kapcsolatban pedig elmondta:

Addig, amíg rendben van, nem kell palástolni. Előnyöket domborítunk, hátrányokat palástolunk. Okosan kell öltözködni.

Mindemellett azt is elárulta, hogy nagyon szereti az „Icás cuccokat”, ami alatt a párducmintás, szegecses ruhadarabokra gondol. Születésnapját pedig a családjával és a barátaival fogja ünnepelni, édesanyja és lánya társaságában. Korával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: a Metal Lady sosem lesz néni!