Íme, Vajna Tímea eladó luxusotthona! Szívszorító, mi van a hálóban – Videó

Vajna Tímea a napokban tette közzé, hogy fájó szívvel bár, de megválik attól a II. kerületi luxusháztól, amit még 2020-ban vásárolt. Az özvegy mindösszesen 30 éjszakát aludt át a 403 négyzetméteres ingatlanban, azaz közel sem tudta úgy kihasználni, ahogy azt szerette volna. Mivel Timi az ideje nagy részét Los Angelesben tölti, a pompás palota csak üresen állt, ellenben fenn kellett tartani, ami szintén nem öt forintba került...

Vajna Tímea babaágyat is vásárolt a magyarországi otthonába Fotó: Vadnai Szabolcs / Hot

A jövőbeli családjának vásárolta a luxuslakást Vajna Timi

Andy Vajna halála után Timi egyedül maradt, azonban nem adta fel az álmát, hogy egyszer édesanya legyen. Éppen ezért vásárolta meg ezt a fényűző házikót is, hogy majd otthont adjon a családjának, azonban ez az álom már nem fog megvalósulni. Legalábbis nem ebben az ingatlanban.

Nem itt laktam Andyvel. Magamnak és a jövőbeli családomnak vettem ezt a gyönyörű, modern házat 2020-ban a II. kerületben, de mivel Amerikában töltöm az év nagy részét, nem akarom tovább fenntartani. Körülbelül háromszor aludtam benne tíz napot, szóval teljesen új

– osztotta meg az Instagram-oldalán az özvegy, aki természetesen fotókat is mellékelt az építményről. Mi tagadás, valóban szemet kápráztató! Most pedig videón is megtekinthetjük!

Babaágy is került a házba

Az ingatlaniroda egy közel másfél perces videóban próbálja meg bemutatni azt a luxust, ami 1,3 milliárd forintért várja az érdeklődőket. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy 1262 négyzetméteres telekről és a rajta lévő, 403 négyzetméteres házról van szó négy hálószobával, három fürdővel és két gardróbbal. Maga a nappali és a konyha csak 150 négyzetméternek felel meg, s a videóban is elhangzik, hogy ez mennyire tökéletes lehet egy család számára. Pont, ahogy Timi is akarta volna…

Természetesen a ház minden szegletében körbevezetnek minket, még a hálószobákban is, ahol az egyikben egy kiságy is helyet kapott. Bizony, a fehér, rácsos kis fekhely valószínűleg azért áll ott, mert Tímea ide képzelte el a babaszobát… Ez a ház viszont már nem lesz hangos a babasírástól, ellenben az özvegy amerikai otthona még lehet. Rengetegen szurkolnak ugyanis Timinek, hogy végre valóra válhasson az álma, és édesanya lehessen, ő pedig mindent meg is tesz ezért! Már számtalan beavatkozáson esett át, fájdalmat nem ismerve küzd egy gyermekért, és egy családért.