Palácsik Tímea: Az újrakezdés szimbóluma az, hogy nevet változtatott

Több mint négy és fél éve, 2019. január 20-án hunyt el Andy Vajna. A tragikus veszteséget sokáig nehezen tudta feldolgozni a felesége, Palácsik Tímea, aki úgy érezte, hogy folyamatosan mellette van a kedvese, emiatt pedig nem tudta elengedni a szeretett férfit. Később Amerikában próbált új életet kezdeni, de Andy emléke sokáig fájdalommal töltötte el.

– Mi, pszichológusok sem tudjuk meghatározni, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy veszteség, vagyis gyász feldolgozása befejezettnek minősüljön. Ez teljesen egyéni szinten dől el. Alapvetően fél-egy évig tart az az időperiódus, amikor intenzíven jelen van a másik ember hiánya, amikor a gyászoló érzelmi hullámvasútba kerül, és sokszor befelé fordul, megreked, és úgymond elveszíti a kapcsolatát a külvilággal. Ebben az időben ez teljesen érthető, de előbb-utóbb az tesz jót, ha újraértelmezi az életét, és új célokat fogalmaz meg, mert ezek előreviszik. Nem szabad engednie, hogy a múltban rekedjen – magyarázta a hot! magazinnak dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Palácsik Tímea nagyon jó úton haladhat

Nemrég futótűzként terjedt el a hír, miszerint Timi visszatért a lánykori nevéhez, tehát újra Palácsik lett a vezetékneve. A szakember szerint ez a gyász feldolgozásának egy fontos mérföldköve.

– Nagyon jó úton haladhat Tímea azzal, hogy megtette ezt a lépést.

Feltételezhetően nem szeretne már a múltban élni, és nem szeretné azonosítani magát az elhunyt férjével, Andy Vajnával.

Ugyanis amíg a férfi neve jelen van, addig ő nehezebben tud továbblépni, és a környezete számára is özvegy feleség marad. Az újrakezdés szimbóluma az, hogy nevet változtatott; ezzel azt üzeni saját magának és a világnak is, hogy ő Palácsik Tímea, nem pedig Vajnáné – taglalta a pszichológus. – Egy ilyen veszteség okozhat identitászavart is, tehát újra meg kell fogalmaznia, hogy kicsoda ő, miért van értelme minden egyes nap felkelnie, mi a szerepe most a világban. Ebbe rengeteg pszichés energiát kell fektetnie.

„Még van lehetősége arra, hogy megtalálja az új párját”

Természetesen Timi a mai napig szeretettel gondol elhunyt férjére. Amikor alkalma van rá, meglátogatja a sírját, rendbe teszi és gondozza.

– A sírlátogatás egy nagyon jó terápiás módszer az elengedésre, sokan ugyanis annyira tagadásban élnek, hogy nem akarnak tudomást venni a valóságról, miszerint ott nyugszik a szerettük. A temető légkörét átjárja az elmúlás érzése, ezáltal segíti a gyász feldolgozását – jelentette ki a szakember. – Tímeának még van lehetősége arra, hogy megtalálja az új párját, akivel családot is alapíthat. Fontos, hogy erre ne görcsöljön rá, de az is, hogy ne legyen se lelkiismeret-furdalása, se szégyenérzete amiatt, ha újra boldogan éli meg a mindennapjait egy új társ mellett.

