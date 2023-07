"Nagyon jó anya lesz belőle" - végre beteljesülhet Vajna Timi álma

Hosszú, küzdelmes évek után végre révbe érhet Vajna Timi élete! A szépséges üzletasszony minden követ megmozgatott azért, hogy végre édesanya lehessen, tervétől pedig az sem tántorította el, hogy mindezt egyedül kell elérnie. Bár számtalan sikertelen lombikprogramon túl van, most egy újabb kezelésbe is belevágott, ami talán meghozhatja az eredményt. Még úgy is, hogy egyszer egy hajszál választotta el az álmától...

Hamarosan anyai örömök elé nézhet Vajna Timi (Fotó: Wéber Zsolt)

Szörnyű fájdalom

Az üzletasszony idén februárban egy érzelmes posztban vallotta be, hogy a sok harc után végre megfogant a kisbabája, azonban nem sokkal később az örömöt a gyász váltotta fel. Timi iszonyatos fájdalmak mellett elvesztette a gyermekét...

– Elveszítettem a kisbabámat, pedig természetesen sikerült. Annyira boldog voltam. Nőtt a hasam és gyerekruhákat nézegettem. Valószínűleg egy rossz petesejt termékenyült meg (mivel 40 éves vagyok), és nagyon stresszes időszak áll mögöttem. A vetélés iszonyatos fájdalmakkal és görcsökkel járt, nem beszélve a lelki fájdalomról, úgyhogy marad a lombik Amerikában és a hit – árulta el akkor az özvegy, aki a borzalmas veszteség ellenére sem adta fel az álmát, s milyen jól tette! Legalábbis Lénárt Évi jósnő szerint.

Kisfia fog születni

Ha minden a tervek szerint alakul, az üzletasszony nemsokára a kezében tarthatja a kisbabáját. Bár a tarot kártya szerint nem lesz komplikációmentes a várandóssága, végül egy egészséges, boldog kisfiú büszke anyukája lehet Timi.

– A kártya azt mutatja, hogy Timinek természetes úton semmikép sem fog összejönni a baba, de lombikkal sikerülni fog. Viszont nem ebben az évben fogan meg, hanem a következő esztendőben. Sajnos nem lesz komplikációmentes a várandóssága, lesznek zökkenők, de a végén minden jóra fog fordulni és egy egészséges kisfiút hoz majd világra – kezdte a Borsnak Lénárt Évi, aki azt is látta a kártyájában, hogy az özvegy nagyon nehezen viseli ezt az időszakot, azonban nem szabad most feladnia.

Timi egy nagyon kedves lélek, sok sérelem érte őt gyermekkorában és felnőttként is, de nagyon jó anya lesz belőle. Most úgy érzem, el van keseredve, de erős nő és nem adja fel!

– tette hozzá a jósnő. Ez tehát azt jelenti, hogy ha bejön a jóslat, az üzletasszony végre maga mögött hagyhatja a múltat, s végre azt az életet élheti, amire mindig is vágyott.