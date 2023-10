Vajna Timi meglepő döntést hozott, tényleg igazak a hírek?

Návai Anikó neve szinte összeforrt Hollywooddal, az újságírónő az elmúlt évtizedekben egyedüli újságíróként kapott meghívást minden nagyobb rendezvényre, legyen szó Golden Globe- vagy épp Oscar-díj átadásról. Az exkluzív riportokat készítő szakembernek a Golden Globe-díjakat kiosztó szervezet tagjaként lehetősége volt világsztárokkal interjúzni (az más kérdés, hogy az interjúi inkább róla szóltak, sem mint az alanyról), és első kézből értesült filmes témákban mindenről, így nem is nagyon akadhatott versenytársa a szakmában.

Návai Anikó előtt nyitva volt minden ajtó (Fotó: Bors)

A bukás

Az újságírónőnek úgy tűnt, élete végéig biztosítva van a szárnyaló karrierje, de 2021 nyarán beütött a krach, amikor kiderült, hogy egy álinterjút adott el a Nők Lapjának. Návai azt állította, hogy személyesen beszélt Scarlett Johansson színésznővel, aztán kiderült, hogy a régi beszélgetéseikből összeollózott anyagról van szó. A neves lap azonnal megszüntette Anikóval az együttműködést, többé látni sem akarták. Ha valaki azt gondolná, hogy ezek után az újságíró elbujdokolt a világ elől, tévednie kell. Anikó Amerikába utazott és tovább dolgozott a Golden Globe tagjaként, egészen szeptember közepéig, amikor nyilvánosságra került, hogy kirúgták őt és még két külföldi kollégáját a szervezet magatartási kódexének megsértése miatt.

Návai Anikó és George Clooney (Fotó: Bors)

Segítség

Návai az elmúlt egy hónapban eltűnt a nyilvánosság elől, nem kommentálta a Golden Globe körül történteket. A közösségi oldalain sem volt túl aktív eddig, mert az elmúlt napokban több bejegyzése is született, nem is akármilyen. Anikó rendszeresen látható Vajna Tímea társaságában. Az özvegy és az újságíró nem csak közös bulikon tűnik fel, de rendszeresen időznek Timi 2 milliárd forintot érő Beverly Hills-i luxusvillájában is.

Anikó és Timi szemmel láthatóan jó kapcsolatot ápolnak (Fotó: Vajna Timi/Instagram)

A hírek szerint Andy Vajna özvegye nyújtott a nehéz időkben segítő kezet, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy Návainak a jövőben is lehessenek munkái. Hogy az írások hol fognak megjelenni, az kérdés, mert Magyarországon nem maradt olyan orgánum, amelyik jó szívvel leszerződne vele a történtek után...