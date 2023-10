Kőgazdag Metta megszólalt Vajna Timi eladó luxusházáról

Legfeljebb B-opciónak képzelné el magának Vajna Timi második kerületi luxusházát a Kőgazdag Fiatalokból megismert Metta, akiről nemrég azért cikkeztek sokat, mert a reality során randizott egy párszor Schmuck Andorral, ám az utolsó találkozó egy kisebb botrányba fulladt. Metta elviharzott a helyszínről, azóta pedig csak barátok a Tisztelet Társaságának elnökével.

Metta inkább a Balaton partján képzeli el az életét. (Fotó: TV2)

Metta figyelmét a Bors hívta fel arra, hogy Vajna Timi megválik a 2020-ban vásárolt, impozáns budai háztól, amiben összesen 30 napot aludt az elmúlt 3 évben, és mivel a legtöbb időt Los Angeles-ben tölti, nincs értelme fenntartania. Hogy Andy Vajna özvegye milyen áron adna túl az ingatlanon, azt nem tudni, az általa felsorolt kontaktok szerint viszont a sógora, Visváder Tamás is segít neki az eladásban.

Letisztultság jellemzi a belső tereket. (Fotó: Instagram)

Budapest helyett Balaton

Metta a Borsnak elmondta, hogy nem feltétlenül csapna Vajna Timi házára, pusztán azért, mert Budapest helyett sokkal inkább a Balaton partján képzeli el az életét, a meleg nyári hónapokban legalábbis mindenképpen.

- Az az igazság, hogy Budapesten legfeljebb egy átmeneti rezidenciát tudok magamnak elképzelni, mivel a fővárosnál sokkal jobban szeretem a Balatont. Ott képzelem el a jövőmet, amikor pedig hidegre fordul az idő, akkor külföldön. Persze az is eszembe jutott már, hogy jó lenne egy ház Budapesten is, mivel rengeteg dolog, ügyintézés köt ide, sokszor egyszerűbb lenne, ha a fővárosban is lenne egy gyönyörű luxusingatlanom. A másik, hogy azt mondják, hogy az élet dinamikusan változik, így sohasem mondom azt, hogy soha - morfondírozott a Borsnak Metta, aki a képek alapján minden bizonnyal odáig lenne a katalógusba illő ingatlanért.

Vajna Timi végül nem tudta kihasználni a luxusházat Fotó: Instagram

A minimalista stílus a mindene

A Kőgazdag Fiatalok szőkesége azt is elárulta, hogy számára a praktikum a legfontosabb, és a letisztult, minimalista stílust kedveli. Az egyik legfontosabb számára, hogy a rengeteg ruhája elférjen, és a fürdőszobák csak úgy ragyogjanak!

Mettának minden bizonnyal tetszene Vajna Timi fürdőszobája. (Fotó: Instagram)

- Mindenképpen olyan házat szeretnék, ahol több fürdőszoba is van, és mindegyik makulátlan tisztaságú. Erre nagyon kényes vagyok, de szerintem ez érthető

- jelentette ki határozottan Metta, aki a budapesti ingatlanárakkal nincs igazán tisztában, de nem is kell őket nagyon figyelembe vennie.