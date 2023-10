Schobert Lara énekesi babérokra tör: megjelent az első dala

Schobert Lara rendkívül fiatalon közölte szüleivel, hogy saját lábára akar állni. A 20 éves Lara elköltözött otthonról, több munkája van: influenszer, és edzéseket is tart már. Egyszer még a Tv2 online riportere is volt, most pedig a zenei életben jelent meg. Napvilágot látott ugyanis első énekesi szerzeménye, ami egy duett. Nyári Kálmánnal közös dalukhoz, a Szerelmi háromszöghöz édesanyja az elsők kötött gratulált.

Schobert Lara egy duettel lép be a zenei világba.Fotó: Facebook/NyáriKálmán

Nekem a legszebb … és ez a dal @kalman.nyari75 - val. Szívből gratulálok Kicsi Kincsem!!! Nagyon szeretünk és nagyon büszkék vagyunk Rád!

- osztotta meg Instagram-oldalán Rubint Réka. A posztra Lara is reagált, aki ezt válaszolta édesanyjának:

Nagyon nagyon szeretlek. És nagyon köszönöm!

Réka posztja alatt a kommentekben a család rajongói is az anyuka véleményén vannak. Szerintük is gyönyörű a fiatal lány, és szívből gratulálnak neki.