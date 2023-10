A 20 éves Schobert Lara családjával az oldalán jelentette be: megérkezett az apróság

Schobert Lara élete nem is lehetne csodálatosabb! Van egy szerető családja, akik mindenben támogatják, szeretik, és híresek arról, hogy nagyon megünneplik a fontos pillanatokat. És lehetne-e fontosabb pillanat egy születésnapnál? A kis Lara most töltötte be a 20. életévét: hatalmas bulit csaptak, és egy fantasztikus ajándékot kapott.

Lara nem is lehetne boldogabb / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ki ne vágyakozna egy tüneményes kiskutyára? És ki ne törne ki zokogásba, ha egy aranyos kis szőrgolyót kapna születésnapjára? Rubint Réka megosztott egy posztot a közösségi oldalán, amelyekkel megmutatta, milyen csodálatos születésnapi bulit rendeztek lányuknak. Két fotón az is látható, hogy átadnak Larának egy tündéri kiskutyát, ő pedig zokogva veszi át az apróságot.

A Schobert-család tehát bővült.

