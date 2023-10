Pánik az Ázsia Expressz forgatásán! Földrengés elől menekültek a játékosok

Békésnek ígérkezett a kedd este a frissen alakult Kafi-Katinka páros számára Mexikóban, ahol egy fárasztó nap után sikerült egy nagyon kedves családnál szállást találniuk. A modell és az énekesnő éppen egy kényelmes kanapén ülve várták, hogy a háziak elkészítsék számukra a vacsorát, amikor az asztalon vészjósló szirénázásba kezdett vendéglátójuk telefonja.

A pillanat, amikor megérkezett a vészjelzés (Fotó: TV2)

„Pánikoltak, ahogy kell…”

Hamar kiderült, hogy ugyanez történt a környék összes készülékén, hiszen egy központi rendszer küldött földrengésről figyelmeztetést a helyieknek. Katinka sztoikus nyugalommal kezelte a helyzetet még úgy is, hogy ezzel egyedül maradt. Az énekesnő most a Borsnak mesélte el, mi is történt pontosan. – Ha valaki annyi éven át van Győzike mellett, mint Zsuzsi és én, az megtanulja, hogy a váratlan helyzetek nem ritkák, inkább egymást érik.

Szegény Kafi és a háziak persze nem tudhatták, hogy személyemben egy örök túlélőt, vagy inkább egy csalánt tisztelhetnek, akibe nem üt a mennykő, így ők pánikoltak, ahogy kell

– kezdte nevetve Kunovics Katinka, aki komótosan pakolta össze a holmijait, miközben a háziak úgy szaladgáltak körülötte, mint pók a falon.

A szomszéd is átszaladt, hogy figyelmeztesse a vendégeket (Fotó: TV2)

„Frankón azt hittem, látom rengeni a földet”

– Mondták ugyan, hogy komolyan kell venni az ilyen riadókat, és azonnal a szabad ég alá kell menni, de én ezt a magam tempójában intéztem, vagyis nem siettem el. Kafi és a háziak már mind az udvaron voltak, amikor én még a hátizsákomba hajtogattam vissza a ruháimat. Nincs az a földrengés, ami miatt én széthánynám a szennyesem. Szóval én battyogtam ki utoljára a házból és csak kint vettem észre, hogy az ott lakók kész kis túlélőcsomaggal, evakuálásra készen figyelik az eseményeket, akárcsak a szomszédaik. Akkor egy kicsit megijedtem, de mire leesett, hogy itt komoly para is lehetett volna, már vége is lett a bulinak. Frankón azt hittem, hogy látom is rengeni a földet, de kiderült, hogy csak egy kósza szellő fújta meg a fa leveleit – idézte fel a nem mindennapi élményt Katinka, majd hozzátette, ő az a típus, aki a bajban mindig hidegvérrel helytáll és csak később fogja fel, hogy mi is történt.

Egyedül Katinka nem rohant ki a kertbe... (Fotó: TV2)

„Valahogy árokba borultunk...”

– Ez az egész dolog hűen tükrözi a személyiségemet. Ha valamilyen parás helyzet van, mindig én vagyok az, aki tudomást sem vesz róla és utoljára kezd el menekülni, vagy inkább komótosan távozni a szituból. Emlékszem, volt egy balesetünk pár éve. Zsuzsival és Győzivel hárman ültünk az autóban és valahogy árokba borultunk.

Ők ketten már rég kiszálltak a felborult autóból és nekem ordibáltak, hogy kászálódjak már kifelé, mert benzinszagot éreznek, de én még pakolásztam magam körül egy darabig.

Aztán úgy másztam ki, hogy tokától bokáig sáros lettem. Amikor kikecmeregtem az árokból, láttam, hogy Zsuzsi és Győző is úgy állt ott, mintha skatulyából húzták volna elő őket. Persze sem engem, sem őket nem lepte meg a dolog – nevette el magát ismét az énekesnő, aki csak órákkal a mexikói kaland után realizálta, hogy egy 5.3-as erősségű földrengést vett félvárról.