Ázsia Expressz: hónapok múltán is forrnak az indulatok a két versenyző között, egymásnak estek – Videó

Kecskés Enikő érthető módon nehezen, sőt rosszul viseli, ha a külsője okán skatulyába "szorítja" őt olyasvalaki, aki még csak nem ismeri. Ezért is lehet, hogy több mint fél évvel az Ázsia Expressz jelenleg is futó évadának forgatása után is amazonként támad Sipos F. Tamásra, aki finoman szólva sem bánt vele kesztyűs kézzel.

Kecskés Enikő dühe nem csitul. / Fotó: TV2

„Téged minősít...”

Írásban most nem ismételjük meg a zenész és fia között lezajló párbeszédet, hiszen korábban már megtettük, most pedig az Ázsia Expressz-Kibeszélő című műsörben emlékeztették a feleket arra, mi is hangzott el pontosan azon a napon, amikor apa és fia megorroltak a két modellre. Kecskés Enikő nem is tudta türtőztetni magát és szemtől-szembe kérte számon a hallottakat.

„Szerintem az, hogy nem vettem fel autóval őket és ezt a reakciót váltotta ki belőle, az szerintem téged minősít”

– vágta oda Enikő, aki ezzel kínos, de egész ügyes magyarázkodásra kényszerítette Tamást.

Ördög Nóra ezen a ponton engedhetett volna a szorításon, de ő inkább rátett még egy lapáttal és Danit is satuba tette, vagyis teret engedett annak, hogy Enikő őt is számon kérje. – Azt gondolod rólam, hogy én kitartott vagyok? Nem tudom… Szerintem ismered a páromat! Nem? Akkor nézz rá és kérdezd meg, hogy kitart-e! Szerintem vagytok olyan viszonyban, hogy ilyet ne mondj… – fakadt ki a TV2 stúdiójában a modell.