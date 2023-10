A Nagy Ő: Tettlegességig fajult a harc Jákob Zoli szívéért

Jákob Zoli Magyarország 39. leggazdagabb embere, vagyonát ráadásul a szépségiparban alapozta meg, vagyis különleges csemegeként szolgál azon hölgyek számára, akik végül megszerezték a jogot, hogy részt vegyenek a hétfőn induló Nagy Ő-ben. Hogy a 17 amazon mennyire komolyan vette Zoli személyét és a hódítást, az már a bevonulásoknál is jól látszik majd, hiszen volt aki egyenesen egy helikopterrel szállt le a kastély udvarára, de érkezett hölgy Ferrarival és Kleopátraként egy férfiak által cipelt trónon ülve is. Utóbbit egyébként Natália „követte el”, aki nem sokkal később komoly összetűzésbe került azzal a Virággal, aki tavaly még Árpáné szeretett volna lenni A Nagy Ő előző szériájában.

Jákob Zoltánt is meglepték a szívéért harcoló vérmes csajok – Fotó: TV2

De mi vezetett végül a két lány csatájához?

Miután mind a 17 hölgy megérkezett, Zoli igyekezett elvegyülni a társaságukban úgy, hogy mindenkivel tudjon váltani pár szót. Éppen Natáliával csevegett, amikor hatalmas elánnal megérkezett Virág, aki a maga egyszerű módján szerette volna elrángatni A Nagy Ő-t egy kis privát beszélgetésre. Nos, maradjunk annyiban, hogy Nati személyében emberére akadt.

– Gyere, el szeretnélek rabolni – kezdte a Natália és Zoli közötti privát beszélgetésbe betoppanó Virág, aki ezzel a lendülettel már karon is ragadta az üzletembert és erőszakosan húzni kezdte.

Nem viszed őt sehova

– jött az azonnali, karakán válasz Natitól, amit viszont Virág nem tudott értelmezni. Ezen a ponton kezdetét vette a két lény közötti fura csata, amivel a milliárdos üzletember láthatóan nem is tudott mit kezdeni. A hölgyek amolyan kakaskodásba kezdett, miközben vitatkoztak is egymással.

Cicaharcba kezdett Virág és Nati – Fotó: TV2

Nem sok hiányzott egy hajtépős jelenethez…

– Nem tudom, hogy Nati ezt hogy gondolta, hogy így nekem jön, meg lökdösődik. Hát kellenek alsóbbrendű szolgálók is a kastélyba, mert az úrnő, a királynő az én leszek – mondta később a kamerának Virág, akitől éppen egy évvel ezelőtt már hallottunk hasonló gondolatokat, nem sokkal azelőtt, hogy Árpa Attila simán hazaküldte őt egy rózsaceremónián. A vitának végül maga Jákob Zoli vetett véget. Türelemre intette Virágot, aki kelletlenül bár, de szót fogadott. A Nagy Ő később így nyilatkozott az incidensről:

Láttam, hogy Nati nagyon tüzes, úgyhogy jobbnak láttam, ha én kérek Virágtól egy kis türelmet. Megmondom őszintén, féltettem a rózsákat a ruhán

– fogalmazott Zoli, aki már azt hitte, sikerült lecsillapítani a kedélyeket, de Virág visszatért és jól láthatóan arra készült, hogy ráüljön Natira, így kitúrva őt a kanapéról. A szőke lány ekkor közölte vele, hogy a következő mozdulatnál tényleg letépi a ruhadíszként szolgáló virágokat riválisa szettjéről. Hogy végül hova fajult a csetepaté, az kiderül az első adásból.

Jákob Zolinak közbe kellett avatkoznia – Fotó: TV2

Fajult már el vita két nő között Jákob Zoli életében

A Bors megkereste Jákob Zoltánt, aki jól emlékezett az első forgatási napon történt csetepatéra.

– Nagyon figyeltem arra, hogy aznap este minden lánnyal ugyanannyi időt töltsek, mert nem szerettem volna rossz érzést kelteni egyikükben sem. Ennek ellenére voltak konfliktusok, köztük ez az ominózus Nati-Virág csörte is. Tapasztalatból mondom, hogy az ilyesminek nem szokott jó vége lenni. Két korábbi barátnőm között már láttam elszabadult indulatokat és ha lehet, többé nem szeretnék egy ilyen háború középpontjában állni. Azt tetszik, hogy harcolnak értem a lányok és bírom az amazonokat is. Ez a kis civakodás még nem lépte át azt a határt, ami már elfogadhatatlan, ezért nem is fogtam egyikőjük pártját sem és nem is estek ki a szívemből.

Annyi biztos, hogy egyiküket sem haragítanám magamra szívesen

– ütötte el egy poénnal az incidenst Jákob Zoltán.

Hogy végül a vitázó feleknek sikerül-e békét kötniük egymással és kik azok a lányok, akik rajtuk kívül még összepattantak az első este, az kiderül hétfőn este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Ázsia Expressz után.