Völgyi Zsuzsi vallomása: "Egy darabig ellenálltam, de végül..."

Az énekesnő számára nem volt ismeretlen az Ázsia Expressz, hiszen a korábbi három évadot izgalommal vegyes csodálattal követte végig a TV2 képernyőjén. Éppen ennek okán volt biztos abban is, hogy határozottan nemet fog mondani, ha valaha megkeresés érkezik hozzá a műsor irányából. Ennek ismeretében jogosnak tűnik a kérdés, vajon a negyedik szériában hogy-hogy őt is viszontláthatjuk majd Kunovics Katinka partnereként? A kérdést fel is tettük, Völgyi Zsuzsi pedig elmesélte, hogyan jutott el a határozott nemtől egészen Mexikóig.

Hatalmas kalandban volt részük. / Fotó: Szabolcs László

„Képtelen lennék rá...”

– Hogy távolról indultunk, amikor megkeresett minket a TV2, az nem kifejezés. Én ugyanis, már az első szériát látva kijelentettem, hogy ha valami, akkor ez nem az én műfajom.

Nagyon nem vagyok az a tipikus csaj az erdőben, de bakancsban mászkáló nő sem, nemhogy az a fajta, aki a nyakába veszi az ismeretlen vidékeket

Ha nyaralni megyek, olyan körülményeket választok, ami jobb, mint az itthoni. Emlékszem, amikor egy születésnapi bulin találkoztam Csutival, neki is azonnal mondtam, hogy én képtelen lennék arra, amit ők megtettek Ázsiában – kezdte nevetve az énekesnő, aki tudta, hogy Kunovics Katinkában buzog a kalandvágy, de arra nem számított, hogy barátnője „boszorkányos” módszerekkel operál, csak hogy befusson az a felkérés a kalandreality negyedik évadától.



„Végül győzött a barátságunkba vetett hitem...”

– Katinka is nézte az előző évadokat és hát amikor Bea és Győzike tavaly bevállalták, elkezdte mondogatni, hogy milyen jó lenne, ha minket is megkeresnének. Én ilyenkor persze csak nevettem és közöltem vele, hogy ebben rám ne számítson, de szorítok majd neki otthonról, ha egyszer megcsörren a telefon és keresik őt az Ázsiás srácok. Majd egy napon felhívott és közölte, hogy megjött az a bizonyos telefon. Én abban a pillanatban rájöttem, hogy Katinka nem lehet más, csak boszorkány, majd jó utat kívántam neki. Amikor pedig engem is elhívtak, alig hittem a fülemnek. Rá is vágtam gyorsan, hogy erről szó sem lehet – idézte fel a kezdeteket Völgyi Zsuzsi, aki a csatorna nem is tudott volna meggyőzni, de Katinka is begyújtotta a rakétákat és…

– Az egy dolog, hogy a TV2 időnkét be-becsörgött és megkérdezték, hogy végleges -e a döntésem, Katinka folyamatosan push-olt, mert ő nagyon akart menni és kipróbálni magát egy ilyen extrém műsorban. Egy darabig ellenálltam, de végül győzött a barátságunkba vetett hitem és persze az ő hite és eldöntöttem, hogy osztozni fogok vele élete kalandjában és reméltem, hogy később én is így tudok majd tekinteni az Ázsia Expresszre. Egyébként így tudok... – mondta lapunknak Zsuzsi.