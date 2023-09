Pszichológus készíti fel Jákob Zoli új „szerelmét”

Jákob Zolinak ugyan még legalább három hetet kell várnia, mire hazaviheti új társát, de már most hatalmas várakozással tekint az előttük álló boldog, közös évek elé. Nem, egyelőre még nem a Nagy Ő győzteséről beszélünk, hiszen nem tudhatjuk, hogy Magyarország 37. leggazdagabb embere végül megtalálta-e az igazit a nyári forgatások alatt. Amiről most szó van, az Lini, a gyönyörű törpeuszkár, akinek egyelőre csak a neve és a neme biztos, hiszen Zoli még nem választott ki az alomból azt az ebet, amelyik néhány hét múlva megkezdheti vele luxuséletét.

Bővül Jákob Zoli családja Fotó: Markovics Gábor

„Régóta érlelődik bennem a gondolat”

– A lányaim, vagyis az ő kutyusuk adták az ötletet, hogy én is gazdi legyek. Nekik a menhelyről fogadtunk örökbe egy nagyon aranyos, keverék kutyát. Hogy őszinte legyek, rajongunk egymásért az ebbel, és már régóta érlelődik bennem a gondolat, hogy ezt a szeretetet állandósítsam az életemben egy saját kutyával.

A fajtaválasztásnál fontos volt, hogy a szőre hipoallergén legyen és ne is nagyon hullassa.

Ezért esett a választásom végül az uszkárra-- kezdte a Borsnak a körmös király, aki a mögöttünk álló hétvégén el is látogatott egy mestertenyészetbe, ahol azonnal megtalálta a közös hangot egy alomnyi barna aprósággal.



Mindkettőjüket felkészítik a közös életre

– Egyelőre abban vagyok biztos, hogy kislány lesz a választottam és már a nevét is tudom. Lininek fogom hívni a lányaim után. A Liliána és Nikolett nevek két kezdőbetűjét használtam fel és remélem, hogy a kis apróság is olyan bújós lesz, mint amilyenek ők voltak kicsinek – mondta nevetve az üzletember, aki szakember segítségét is kéri majd, hogy Lini jó kutya, ő pedig jó gazdi lehessen. – Napokon belül döntést hozok, de Lini három hétig még az anyukája mellett marad. Aztán négy napra egy kutyaidomár-kutyapszichológus veszi majd magához és tanítja meg neki az alapokat a városi élethez.

Majd ugyanez a szakember engem is megtanít, hogyan legyek jó gazdi, hiszen nem csak arról van szó, hogy a kutyának mindent tudnia kell, nekem meg semmit

– tette hozzá a Ripostnak Jákob Zoli, aki egy különleges, már-már extravagáns eszközt is rendelt Lininek.

– Van otthon egy futópadom, amit használgatok, de bevallom, nem annyit, amennyit kellene. Találtam a neten egy direkt kutyák számára kifejlesztett példányt, amit meg is rendeltem, így reggelente együtt futhatunk majd és ez talán számomra is jelent majd némi motivációt – magyarázta a Nagy Ő.