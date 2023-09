Ijesztő tünetek: Árpa Attila ágynak esett

Árpa Attila péntek délelőtt még ereje teljében volt, így fordulhatott elő, hogy a kismotorjával tilosban kanyarodott egy kereszteződésben, amiért el is kapták a rendőrök. A színész-rendező a kényszerleállás után azonnal tovább is indult, hogy elintézze az ügyes-bajos dolgait. Van mit tennie, edz, forgat, színházban játszik, ezek mellett pedig nem sok szabadideje marad. Pedig nem ártana néha pihenni is kicsit...

Ijesztő tünetek

A szervezet ugyanis kiköveteli magának a leállást még akkor is, ha fejben nem érezzük fáradtnak magunkat. Így járt Árpa Attila is, aki péntekről szombat virradóra lett váratlanul rosszul.

"Tegnap este még minden oké, ma reggel láz, köhögés és szédülés. Valami aktuális vírus ez, vagy csak nem kezdtem el időben szedni a perui fekete lenmagkivonatot? Elnézést mindenkitől, akivel a hétvégén lett volna dolgom, előadásom, találkozóm, munkám, de hétfő reggelig sajnos szigorú vírus irtás. Éljen a paracetamol, a Pho és a Peaky Blinders." - írta Attila a Facebook oldalán, akinek sok ismerőse válaszolt aggódva, azt tanácsolták, hogy csináltasson Covid tesztet.

"Nézz egy covid tesztet. Most (relatíve) sokan lettek azok."

"Azért csinálj egy Covid tesztet. Apám 2 hete ugyanígy járt, neki pozitív lett. De simán átment rajta a nyavalya, mondjuk ő még siheder, 82 eves."

"Nekem ugyanez volt két hete, ráadásul külföldön. Első nap köhögés, szédülés. Másnap láz, gyengeség, harmadnap láz és 12 óra alvás, negyednapra elmúlt."

Azért ennyire nem nagy a baj.... Attila a Tortúra című előadásban néz így ki, a Kartinthy Színházban Fotó: Árpa Attila

Kényszerpihenő

A váratlan leállás egyébként pont jókor jött a színész-producer életében, hiszen az elmúlt időszakban tényleg úgy tűnt, hogy túlhajtja magát. A kényszerpihenő alatt talán lesz ideje találkozni a szüleivel is, akik az elmúlt időszakban szintén sokat betegeskedtek sajnos.