Jákob Zoltán nem zárja ki, hogy negyedszer is apa lesz

A magyar milliárdos ugyan a nyilvánosság előtt éli az életét, vagyis folyamatosan posztol a közösségi felületein, így mindig tudhatjuk mikor, merre jár a világban, de magánéletéről csak keveset árult el eddig. Annyit tudhattunk róla, hogy kétszer volt nős és három gyermek édesapja. Ugyanakkor hamarosan ennél sokkal több mindenre is fény derül, hiszen a TV2 képernyőjén választ majd párt magának Nagy Ő-ként. Megismerjük az udvarlási szokásait és ha valóban eltalálja Ámor nyila, akkor azt is tudni fogjuk, kivel is alkot majd egy párt a műsor utántól. De vajon milyen ma a kapcsolata azzal a két hölggyel, akikkel egészen a házasságig jutott, jóval azelőtt, hogy az egész ország megismerte a nevét? A Ripost erre a kérdésre kereste és kapta meg a választ Magyarország 39. leggazdagabb emberétől.

Jákob Zoltán számára természetes, hogy jó kapcsolatban maradt volt feleségeivel Fotó: Markovics Gábor

"Fel sem merült bennem, hogy a válás után hátat fordítsak nekik"

– Hogy van- e kapcsolatom a volt feleségeimmel? Van bizony, mégpedig nagyon is szoros. A volt feleségeimtől születtek a gyermekeim és soha egyetlen pillanatra sem merült fel bennem, hogy a válás után hátat fordítsak nekik.

Ugyanakkor nagyon szerencsés vagyok, mert mindkettőjükkel könnyű jóban lenni.

– A fiam édesanyjával hét éven át voltunk együtt és a válás után ő lett a mindenesem, vagyis éppen úgy a hátországom maradt, mint a kapcsolatunk ideje alatt, csak éppen főállásban, és nem mint a feleségem. Később, amikor vettem egy hatvanöt lakásos társasházat, őt kértem meg, hogy legyen a gondnoka, és bár néhány lakást már eladtam, ő azóta is ellátja a házzal kapcsolatos teendőket. Egyébként most a fiam lakik abban a legfelső emeleti lakásban, amelyben egykor én éltem – kezdte az üzletember, aki második feleségével is hasonlóan jó kapcsolatban maradt a válás után.

Második felesége vezető beosztásban dolgozik Zoli cégében

– A második feleségemmel tizenkét évet töltöttünk egymás oldalán és két gyönyörű lánnyal ajándékozott meg engem. Végül másodjára sem jött össze a holtomiglan-holtodiglan, de vele is barátságban váltunk el. Ő is nálam dolgozik vezető beosztásban és mind a munkában, mind pedig a privát életünkben remekül megértjük egymást. A szerelem ugyan mindkét házasságomban elmúlt, de számomra természetes, hogy gondoskodom a gyermekeim anyjáról és megbecsülöm őket nem csak emberileg, de anyagilag is. A második feleségem a válásunk után új párra talált és én nagyon megkedveltem a pasit, aki egyébként mérnökember, akárcsak én és nagyon jó a humora. Nyugodtan mondhatom, hogy barátok lettünk és megesik, hogy ötösben utazunk el pihenni. Legutóbb Lappföldön jártunk a Mikulásnál – mesélte Jákob Zoltán, aki arról is beszélt, hogy bár volt idő, amikor úgy váltogatta a barátnőit, mint más az ingét, de mára már kész megállapodni, vagyis egyáltalán nem csak a show kedvéért mondott igent a TV2 felkérésére.

Jákob Zoltán talán nem "csak" a párját találja meg Nagy Ő- ként... Fotó: Markovics Gábor

"Biztosan nem állok a vágya útjába..."

– A második válásom után nem fogadtam cölibátust és bevallom, volt olyan év, amikor fél tucat barátnőm is volt, persze nem egyszerre. Mostanra viszont már lenyugodtam és valóban mindennél jobban vágyom egy komoly párkapcsolatra, sőt még akár az sem kizárt, hogy negyedszer is apa legyek. Igaz, hogy én már nem tervezek gyermeket, de ha egy olyan hölgy mellett találom meg a boldogságot, aki még szeretne anya lenni, akkor én biztosan nem állok a vágya útjába.

Hiszen azt nem várhatom el senkitől, hogy lemondjon az anyaságról miattam.

– Ehhez persze igazán szerelmesnek kell lennem, de végtére is ez a célom A Nagy Ő-vel is – jelentette ki a magyar milliárdos.