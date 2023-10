Káosz és zűrzavar A Nagy Ő kastélyában: nekimentek az amazonok Natinak

A hölgykoszorú kettészakadni látszik és középen ott áll a széria legidősebb hölgye, Enikő, akinek egészen mostanáig egyetlen, árva randi sem jött össze a milliárdossal, amitől kissé elanyátlanodott. No, de semmi vész, hiszen akadnak a kastélyban „barátnői”, akik amolyan önjelölt szinkronhangként a védelmére keltek. De vajon ők tényleg elfelejtették, hogy A Nagy Ő egy verseny és mindenki egyetlen célért küzd?

Natira össztüzet zúdított az amazonok serege Fotó: TV2

Enikő képtelen megnyugodni...

A keddi adásban olyan szürreális vita bontakozik ki Jákob Zoltán háremében, hogy kétszer is meg kell majd nézni, hogy felfogjuk, mi is történik és min is kapnak hajba a harcias nők. Történik ugyanis, hogy néhányan felkérdezik a 20 éves Natit, hogy miért is nem engedte Enikőt előre, amikor egy adással korábban el kellett dönteniük, hogy végül ki is szálljon fel a milliárdos partnereként a Rómába induló magángépre. Mint ismeretes, a kissé akaratos és makacs szőkeség simán elnézte idősebb riválisa krokodilkönnyeit, majd kötve az ebet a karóhoz, elérte, hogy Enikő visszalépjen.



„Mindannyian Zoliért vagyunk itt!”

– Nem átkozok el senkit. Úgy gondolom, hogy mindenki visszakapja, amit érdemel az élettől.

Nem érdemelted meg…

– vágta Nati fejéhez véleményét Enikő, aki nem, és nem akarta elfogadni a fiatal lány válaszát, mely szerint számára sem volt könnyű az a szituáció, majd az újabb számonkérő mondat után bekapcsolt nála is a pikírtebb énje és iskolázni kezdte a pityergőt. – Mindannyian a Zoliért vagyunk itt és úgy voltam vele, hogy nem engedek ebből! Nem tudom mi lett volna, ha Enikő is kitartott volna, de ezt nem rajtam kell levernetek. Így alakult – mondta az időközben kórussá duzzadt támadóinak a fiatal lány.

Hát persze, hogy Betti pattintotta ki a vitát! Fotó: TV2

„Szóval te szeretsz tiporni, ugye?”

Betti persze a hallottaktól újra felszívta magát és amolyan biztonsági emberként azonnal szárnyai alá vette az ismét pityergő védencét. Tette ezt a vitáiban tőle megszokott stílusban és hangnemben. – Szóval te szeretsz tiporni ugye? Csak amúgy meg olyat találtál be, aki nem tudja megvédeni magát.

Úgy érzed, hogy húszévesen te vagy a világ közepe!

– tornyosult kéretlen véleményével fenyegetően Nati fölé. A 20 éves lány pillanatok alatt helyretette a szerelemkastélyának agresszorát, aki ettől láthatóan begőzölt.

Hogy hová fajult a két nő vitája, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Ázsia Expressz után.



„Na ez a kabaré!”

Ugyanakkor az adok-kapókról éléslátó összegzést adott Edina, aki a vita egy pontján felpattant és elhagyta a harctérré alakult medencepartot. – Itt a lányok egyre jobban kimutatják a foguk fehérjét és nagyon, nagyon gonoszok. Most a Nati ment el erre az útra, de ha nem ő ment volna, akkor a másikra is ugyanígy rácuppannának, mint a piócák.

Nem tudom, mi van ezekkel a lányokkal, de már azt érzem, hogy valamilyen pszichiátrián vagyok.

Enikőről az a véleményem, hogy egy olyan nőszemély, aki nem mer megnyilatkozni semmiről. Mindig megvédeti magát a húsz-harminc éves kis csitrikkel. Ha én negyvenhét éves asszonyként bejövök ide és annyi idősek itt a lányok, mint a gyerekem, akkor ne a gyerekem védjen már meg! Legyen már bennem annyi vér, hogy kiállok magamért! Ehelyett mindenki veszekedett, csak ő hallgatott és szopogatta az italát. Tudta, hogy mire vállalkozik és ott volt számára is az esély, hogy nyerjen, hiszen minden játékon ott volt. Az, hogy nem tud élni a lehetőséggel, arról ne tehessen már senki! Na ez a kabaré! – summázta vaslogikával a hallottakat Edina.

A vita tükrében felmerül a kérdés: vajon mindenki tisztában van vele, hogy A Nagy Ő egy verseny, ahol a végén csak egy maradhat?