Hoppá! Nem hiszed el, ki kapja A Nagy Ő első csókját

A kicsit furcsa szupermodell módszeresen lopta be magát a magyar milliárdos, az érte versengő többi lány és persze a TV2 nézőinek szívébe. Nagyon messziről indult, hiszen egy évvel ezelőtt még Árpa Attila felesége akart lenni, így Jákob Zoltánnak is voltak vele szemben fenntartásai. Péntek-Gyulai Virág ráadásul a beköltözés pillanatától kezdve szúrta a lányok szemét, hiszen mindenkihez volt egy-két „kedves” szava, sőt az ő nevéhez fűződik a szerelem kastélyában felcsendülő első komoly vita is.

Jákob Zoli először alaposan Virág körmére nézett. (Fotó: TV2)

Virág emblematikus helyet választott az akcióhoz

Mint ismeretes, Natival pattant össze és úgy tűnt, hogy ez a parázs vita rá is nyomja bélyegét a két nő kapcsolatára, de ez nem így lett. Virág módszeresen építette saját kis imázsát s hozta vissza magát szinte a nullpontról oda, hogy mára a lányok, a nézők és ami a legfontosabb, Zoli kedvence is lett. A szerdai adásban sor is került Zoli és Virág első randijára, ami a „hazatérés kulcsa” eheti birtokosaként járt Virágnak. Ezen a randin pedig megtörtént A Nagy Ő idei évadának első csókja. Ráadásul Virág egy, az üzletember számára meglehetősen fontos helyet választott, hiszen a körmös király első üzletében történt meg a nagy pillanat.

Zoli úgy tett, mintha nem akarná, pedig... (Fotó: TV2)

„Kicsit gyors és rövid volt...”

„Zolival megtörtént az első szájra puszi is. Kicsit gyors és rövid volt, de remélem nem ez lesz az utolsó, mert nekem nagyon tetszett.

Nagyon romantikus pillanat volt, amikor összeért a szánk”

- mondta az intim szituáció után Virág, akinek ugyan sikerült meglepnie Jákob Zolit a hirtelen tettel, nem volt ellenére a fiatal lány közeledése. „Virág nem véletlenül csusszantotta a számra a pusziját. Próbáltam kitérni előle, de végül egy másodperc alatt eldöntöttem, hogy annyira nem is akarok kitérni, csak úgy csinálok, mintha ki akarnék”- mondta nevetve Magyarország 39. leggazdagabb embere.

Végül egy forró öleléssel ért véget a randi. (Fotó: TV2)

„Én adtam, de ő hagyta...”

Virág persze visszatérve a kastélyba azonnal el is büszkélkedett az egyébként lopott csókkal, amivel bele is tiport néhány lány lelkébe. „Nagyon jól éreztük magunkat, volt szájra puszi is. Én adtam, de ő hagyta, nem tiltakozott, sőt viszonozta”- újságolta Virág, aki ezzel meg is alapozta a köze rózsaceremónia hangulatát. Hogy végül a csók ért-e rózsát és ki, vagy kik azok, akiknek el kell hagyniuk A Nagy Ő kastélyát, az kiderül csütörtök este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Ázsia Expressz után.