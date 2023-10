Árpa Attila óta sokan gondolják úgy, hogy nem Virág a legélesebb kés a Nagy Ő, vagyis a Nagy Ők fiókjában, de ez korántsem biztos, hogy valóban így is van. Igaz, hogy a színész esetében nem jött be a számítása, hiszen viszonylag korán kiesett az Attila szívéért folyó küzdelemből, de Jákob Zoli esetében már egy egészen új taktikával érkezett a kastélyba. Virág nem kerüli a konfliktusokat, sőt, ha kell, generálja is őket, amivel ha ügyesen kufárkodik, akár meg is gyengítheti ellenfeleit.

Nati és Virág között nem csitulnak az indulatok Fotó: TV2

„Nem egy udvaron száradt a gatyánk”

A 32 éves bikini-fitnesz versenyző első kiszemeltje Nati lett, akivel a beköltözés napján már össze is akasztották a bajszukat. Kettejük cicaharca pedig az első közös reggelükön folytatódott.

– Árulj el egy titkot! Készülsz még olyan meglepetésekkel, mint tegnap? – tette fel a kérdést a 20 éves lány. Virág pedig azonnal le is csapott a lehetőségre, hogy újabb frontot nyisson kettejük háborújában. – Nem hiszem, hogy ezt veled fogom megosztani, azok után, ami tegnap történt. Én kulturáltan jöttem ide, de azért majdnem nekem jönni nem kellett volna! Egyrészt, nem egy korosztály vagyunk, másrészt nem egy udvaron száradt a gatyánk.

Úgyhogy jobb, ha ezután tisztelni fogsz és jobb lenne, ha visszavennél az arcodból.

– jegyezte meg csípősen Virág, amire máris érkezett a kissé gyerekes válasz: – Figyelj! Nem pont egy ilyen kis Virág fogja megmondani, hogy én mit, meg hogy vegyek vissza… – reagált Nati, majd megkérdezte riválisát, hogy szorult-e belé még valami, vagyis van-e még mondanivalója. Virág erre röviden csak ennyit mondott: –Maximum beléd szorulhatott valami…

A fiatal egyetemi hallgató később A Nagy Ő kamerájának reagált Virág válaszára.

Jákob Zolinál nem nyerő, ha egy nő erőszakos Fotó: TV2

„Az ilyesminek nem szokott jó vége lenni...”

– Amikor Virág azt mondta, hogy belém szorult valami, akkor igen, szívesen lekevertem volna neki egy jó nagy, anyai pofont, hogy vegye észre magát.

Ha ez a való életben történik meg, akkor lehet kórház...

– tette egyértelművé Nati, hogy kamerán kívül milyen elintézési módok híve. A kérdés már csak annyi, hogy Jákob Zoli szívéhez vajon az erőszakosságon és a tettlegességen át vezet-e az út? A választ pedig maga Zoli adta meg a Bors hétfői cikkében, ahol először ejtettünk szót a két nő csatájáról.

– Nagyon figyeltem arra, hogy aznap este minden lánnyal ugyanannyi időt töltsek, mert nem szerettem volna rossz érzést kelteni egyikükben sem. Ennek ellenére voltak konfliktusok, köztük ez az ominózus Nati-Virág csörte is. Tapasztalatból mondom, hogy az ilyesminek nem szokott jó vége lenni.

Két korábbi barátnőm között már láttam elszabadult indulatokat és ha lehet, többé nem szeretnék egy ilyen háború középpontjában állni

– mondta a Borsnak a magyar milliárdos.

Virág igen diplomatikusan fogalmaz Fotó: TV2

„Soha nem leszünk barátnők”

No, de hogy emlékszik a történtekre a balhé egyik főszereplője, Virág?

– Úgy gondolom, hogy Natival az a gond, hogy nem gondolja át azt, amit mondani szeretne. Ő még egy zabolázatlan kiscsikó. Ugyanakkor egy nagyon tüzes ellenfél, aki kíméletlenül odavág, ha úgy érzi, hogy valódi ellenféllel áll szemben. Maradjunk annyiban, hogy oda kell rá figyelni. Abban pedig biztos vagyok, hogy soha nem leszünk barátnők – mondta lapunknak Péntek-Gyulai Virág, aki a telefonban is éppen annyira magabiztosnak mutatkozott, mint A Nagy Ő kamerái előtt.

– Nem titok, hogy előnyben érzem magam a többiekkel szemben, hiszen pontosan tudom, milyen az, amikor ennyi nő küzd egyszerre egyetlen férfi szívéért. Tavaly ugyan hamar kiestem, de a tapasztalataimat idén felhasználom és bárkit lenyomok, bárkivel megküzdök a szerelemért – jelentette ki Virág.

Hogy mit vágnak egymás fejéhez a játékosok és milyen fordulatokat, intrikákat tartogat A Nagy Ő, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Ázsia Expressz után!