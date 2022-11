Lebukott: Így turbékolt Szente Vajk és szerelme, először vállalták egymást a nyilvánosság előtt – fotók

Szente Vajkkal kapcsolatban nagyon ritkán hallani, hogy megosztja a nagyvilággal párkapcsolatait. Dobó Katával való kapcsolatukról is csak a szakítás híre jutott el a rajongókhoz. A 41 éves színész próbálta mindig is magában, privátban élni szerelmi életét, de úgy tűnik most ő is kivételt tett, nyilvánosan mutatkozott szíve választottjával. Jelenlegi barátnője a Dancing with the Stars korábbi zsűritagja, a gyönyörű táncosnő, Molnár Andi.

A műsor szünetében Vajk Andihoz sietett - Fotó: Bors

Andi nem sokkal ezelőtt még férjnél volt. Áprilisban derült ki, hogy öt év után elválik arra hivatkozva, hogy sokat küzdöttek, de nem tudták legyűrni a problémáikat.

Andi és Vajk a kapcsolatukról eddig nem nyilatkoztak, nyáron azonban lebuktak. Molnár Andi egy Barcelona meccsről tett ki néhány fotót az Instagramra, és az egyiken úgy látszik, Vajk is feltűnik egy pár pillanatra. A követők egyből kiszúrták, hogy a képeken a színész-rendező látható, ám nyilatkozatot és közös képet azóta nem láttunk tőlük. A Dancing döntőjében azonban sikerült lencsevégre kapni a gerlepárt. A színfalak mögött hatalmas volt az öröm, nagy volt a boldogság, és a sztárokat szerelmeik kísérték a döntő napjára. Lékai-Kiss Ramóna férje, Lékai Máté, Tóth Andi kedvese, Marics Peti, Szente Vajk párja, Molnár Andi és végül, de nem utolsó sorban Istenes Bence is a színfalak mögül támogatta a szerelmét.

Már cseppet sem zavarja őket, hogy együtt mutatkoznak - Fotó: Bors

