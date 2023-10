Marics Peti bevállalta: ország-világ előtt mutatta meg az érzékeny oldalát, mindenkit meglepett a VALMAR énekese – Videó

Marics Peti jelenleg az ország egyik legmenőbb arca, hiszen mindenki ismeri őt, illetve az Úristen című gigaslágert, amit a VALMAR tagjaként készített. Sokan örültek, mikor kiderült, hogy ő is elvállalta a TV2 szuperprodukcióját, a Dancing with the Stars című táncos műsort – a múlt héten leadott első adásban pedig bebizonyította, hogy komolyan vette a feladatot, mindent belead a színpadon.

Marics Peti és Stana Alexandra / Fotó: TV2

Marics Peti és Stana Alexandra nagyon jó párosnak bizonyultak, hiszen az első adásban is remek pontszámokat kaptak a zsűritől. Az énekes még poénkodott is Ördög Nórával, hogy reméli, hogy 9 pontot is fog majd kapni tőle, de a műsorvezető már akkor is jelezte, hogy ahhoz olyan teljesítményt is kell nyújtania.

Marics Petiék mindenkit lenyűgöztek

Ezen a héten mindent beleadott Marics Peti és Stana Alexandra, akik Ázsiába vitték el a nézőket a rumba előadásukkal. Az énekes egy egészen új, érzékeny oldalát mutatta meg a parketten, és ezzel mindenkit meglepett – sőt, egyenesen művészetnek nevezte a zsűri, amit csinált, így nem csoda, hogy Ördög Nóra most megadta neki a 9 pontot, és ezzel az első helyre repítette a párost.

Itt lehet megtekinteni Marics Petiék fantasztikus, művészi táncát: