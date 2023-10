Mikor rendezi lopási ügyét a sztár? Manuel hiába fizetett, továbbra is adós maradt

Jó sok ideje várták a Noé Állattotthonban, hogy megcsörrenjen a telefon, Manuel ugyanis csak ígérte, de évek óta nem vette fel velük a kapcsolatot. Pedig lett volna miről beszélgetniük... Mint arról a Ripost elsőként beszámolt, Manuel és két társa, 2017-ben ellopták a menhely pénzgyűjtő dobozát, amiben körülbelül 60 ezer forint lehetett. A pancser bűnözők tettét kamera rögzítette, így a rendőrség egy nap alatt azonosította és elkapta a fiúkat, akik beismerték a tettüket. A fiatalok, köszönhetően a noésok jóindulatának, megegyeztek abban, hogy a srácok megússzák a pénz visszafizetésével, illetve fejenként 50 óra közmunkával az ügyet, ne legyen priuszuk, kapjanak egy második esélyt.

Manuel és két társa ocsmány dolgot tettek: kiszolgáltatott állatoktól lopták el a pénzt (Fotó: Noé Állatotthon)

Törlesztés helyett imázsépítésbe kezdett Manuel

A menhely azonban hiába várt arra, hogy a srácok megbánást mutassanak, mivel sokáig nem keresték a noésokat. Az első kapcsolatba lépés az X-Faktor előtt történt, akkor sem Manuel jelentkezett, hanem az RTL egyik szerkesztője, aki arról tájékoztatta a menhelyet, hogy Manuel hamarosan híres ember lesz, és szeretnék valahogy letörölni a múltjáról ezt a szégyenfoltot, hogy tiszta lelkiismerettel indulhasson a szárnyaló karrierjének. A menhely munkatársai nyitottak voltak, közölték, hogy ha Manuel fizet és ledolgozza a rá kirótt büntetését, akkor részükről nincs harag, nagyon szívesen segítenek a srác imázsának építésében is (ezt az RTL kérvényezte).

Fontossági sorrend

Utalás sajnos ezek után sem érkezett az énekestől és személyesen sem tette tiszteletét az állatotthonban, a karrierje viszont tényleg beindult, mára már az ország egyik legismertebb előadója lett. Most éppen a The Voice című tehetségkutató egyik zsűritagja, aki fiatal pályakezdő énekeseknek segít a mesterség elsajátításában. A tény, hogy megmondóemberként főműsoridőben láthatjuk, illetve, hogy a Facebook pont feldobta a hat évvel ezelőtti eseményeket Schneider Kingának, a Noé Állatotthon sajtófőnökét arra késztette, hogy kitegyen egy posztot a privát oldalára, megemlékezve arról, hogy az énekes még mindig nem egyenlítette ki a számlát.

Manuel... még csak 6 év telt el, de már senki sem emlékszik erre... manapság főműsoridőben imádja mindenki... Persze biztos nagyon megbánta és mindenki megváltozhat és jár neki egy második esély. Hát mi megadtuk neki a második esélyt. Ő meg vállat mindent is, csak azután azt sem sikerült betartania. Az őt kiemelő csatorna és menedzsment pedig mindenről is tud/tudott. de ugye kit érdekel!

Manuel fizetett, de továbbra is tartozik az állatotthonnak

A történetről a Bors írt egy hosszú cikket hétfőn, a reakciók pedig pont olyanok voltak, amire minden jóérzésű ember számít: kiakadt az internet népe arra, hogy nem elég, hogy valaki lop, kap egy új esélyt, hogy rendbe tegye az életét, de még azzal sem él... A felháborodás nyilvánvalóan eljutott Manuel fülébe is, aki még egy pár napot azért hallgatott, mielőtt erőt vett magán és telefont ragadott. Az énekes csütörtökön vette fel a kapcsolatot a menhely sajtófőnökével, akivel sikerült is megállapodnia. Az énekes fizetett egy nagyobb összeget, de ezzel még nem zárhatja le az ügyet. Vállalnia kell a közmunkát is, hogy tisztára mossa a nevét. Szóval fizetni fizetett nagy nehezen, de ugyanúgy tartozik még.