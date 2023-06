Manuel megint elfogadhatatlanul viselkedett a színpadon

Nem mondhatjuk, hogy Manuel, teljes nevén Gödöllei Emánuel neve, személyisége és extravagáns kinézete mellett csak úgy el lehet menni. Manuel évek óta az egyik legkedveltebb fiatal előadó kishazánk színpadain, és nem csupán küllemében extravagáns, a koncertjein is viszonylag gyakran történik valami egészen váratlan extra dolog. Volt, hogy biztonsági őrrel veszett össze, volt hogy trágár szavakat kiabált az őt sértegető rajongónak a középső ujját mutogatva.

Fotó: Kiss Annamarie

Több ezer ember se érdekelte

Megszokhattuk hát, hogy a fiatal rapper körül mindig történik valami, ahogyan ez a minap is így volt, hiszen ő is jelen volt azon az ominózus koncerten, amikor Marics Petinek eltört a bokája a Budapest Park színpadján. A helyzet itt is egészen extravagáns volt, hiszen Marics egy közös ugrálás közben szó szerint félrelépett, ennek bokatörés lett az eredménye. Majd az utolsó dalnál, ahogyan azt a közönség is megszokhatta, összeállt a zenésztársaság egy közös búcsúfotóra, a már bekötözött lábú Peti mellé, azonban a képen a szemfülesek kiszúrták az oda nem illő viselkedésű Manuelt.

Lett egy bokatörés szerencsere nem elmozdulásos, úgyhogy nem súlyos, illetve bokaszalag is szakadt. Még jó egy hét fekvőgipsz...

– írta a csütörtök este készült képe alá Marics Peti, azonban Manuelt úgy tűnik nem nagyon hatotta meg az, hogy mi történt a barátjával, vagy a nagyszámú közönséggel. A háttérben, akár egy kívülálló, a telefonját nyomkodja a zenekari képen. Egyesek szerint már megint nem fér a bőrébe, viselkedése hagy némi kivetnivalót maga után. Mintha hidegen hagyta volna barátja balesete és a kínok között hősiesen lehozott koncertje.