Manuel tovább sunnyog: nem keresi az általa meglopott állatmenhelyet, hogy törlesszen

Manuel, Fonogram díjas énekes-rapper, akinek a nevét 2019-ben ismerhette meg az ország, amikor jelentkezett az X-Faktorba, ahol kiválóan szerepelt. A fiatal zenész karrierje onnan kezdve meredeken ível felfelé, jelenleg az RTL-en a The Voice című tehetségkutató egyik zsűritagja. Nem kérdés, hogy mostanra elég híres ahhoz, hogy igyekeznie kellene jó példát mutatni a zenéjén felnövő generációknak, Manuel azonban ezt nem tartja fontosnak még úgy sem, hogy tinédzser korában bizony sok hülyeséget csinált ő is. A legszégyenletesebb dolog, amit elkövetett, hogy két társával ellopták a Noé Állatotthon kihelyezett adománydobozát.

Manuel hat évvel ezelőtt ártatlan állatoknak gyűjtött pénzt lopott el (Fotó: Máté Krisztián)

Második esély

A piti lopási ügyet hamar felgöngyölítette a rendőrség, hiszen a három tolvaj a HD képminőséget rögzítő kamera látóterében vette magához a mentett állatoknak gyűjtögetett forintokat, így könnyen beazonosíthatók voltak. Manuel és a két haverja olcsón megúszták a dolgot, vissza kellett fizetniük az elvitt pénzt - fejenként 20 ezer forintot - illetve 50 óra közmunkát kellett vállalniuk, amit akár a Noé Állatotthonban is letölthettek. Hátha rájönnek, hogy milyen aljas dolgot tettek, ha testközelből találkoznak azokkal a szerencsétlen, magányos állatokkal, amiknek a menhely dolgozói, vérrel-verítékkel, a szívük minden szeretetével próbálnak jobb életet biztosítani. A Noé vezetősége egyébként azért ment bele ebbe az enyhe büntetésbe, mert ők komolyan azt gondolták, hogy mindenkinek jár még egy esély. Hisz az egész küldetésük erről szól... Azt gondolták, hogy egy fiatal is hibázhat, rossz társaságba kerülhet, nem kell, hogy az élete mindjárt a legelején tönkremenjen egy rendőrségi ügy miatt.

Manuel és két társa jól felismerhető volt a biztonsági kamera képén (Fotó: Noé Állatotthon)

Nyitottak voltunk, tényleg hiszünk abban, hogy mindenki megérdemel egy második esélyt – ahogy a nálunk menedéket kapó állatok is azt kapnak –, szóval örültünk a lehetőségnek. Egy menhely sorsa az adományozókon múlik, nekünk szükségünk volt/van a reklámra.

- nyilatkozta kedden a Borsnak Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője, akit szerda reggel Bochkor Gáborék is megszólaltattak a Retro Rádióban. Ott Kinga elmondta, hogy ha nem dobja fel a magán Facebook-oldala emléknek ezt az eseményt, akkor talán feledésbe is merül az ügy. Most viszont megint eszébe jutott és újra felbosszantotta magát azon, hogy morálisan mennyire aljas Manuel viselkedése. Ugyanis nem ment a Noé közelébe sem azóta, hogy ott dolgozza le, amit a bíróság kiszabott rá.

Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője a "kollégái" társaságában (Fotó: Schneider Kinga)

Sunnyogás

Manuel ügye most megint beszédtéma, a Bors cikkét az ország szinte összes internetes hírportálja megosztotta. Nyilvánvaló, hogy az énekeshez is eljutott a hír, aki érdekes módon még mindig nem emelte fel a telefont, hogy bocsánatot kérjen a Noé Állatotthon összes dolgozójától, a mentett állatoktól és úgy összességében mindenkitől ebben az országban, aki úgy gondolja, hogy kiszolgáltatottaktól lopni, az emberileg és erkölcsileg is a legalja.