L.L. Junior új tagot fogadott a családba, de van vele egy kis bökkenő

L.L. Junior magasabbra tette a mércét, mint eddig valaha, és nem rest megmutatni ezt a nagyvilágnak. A rapper, aki nemrég hivatalosan is elvált, eddig egy Bentley Continental GT luxusautót vezetett, aminek használt értéke 15 millió forint körül van, most pedig egy új, hófehér paripát mutatott be a közönségének, és nem is akármilyet! Egy ház árával megegyező értékű Rolls-Royce-t láthatunk a rapper Instagram-oldalán, ami akkora, hogy még az énekes garázsába is csak keresztben fér be.

L.L. Junior magasabbra tette a mércét, mint eddig valaha (Fotó: MG)

Akár 100 millióba is kerülhet

L.L. Junior köztudottan szereti a luxust, a méregdrága ruhákat és a feltűnést. Pont a legjobb autót választotta magának ehhez az életstílushoz, hiszen a Rolls-Royce-ok már önmagukban hordozzák az árulkodó jeleit a kiváltságosan gazdag életmódnak. Minden lehetséges extra felszereltség megtalálható a luxusautóban, az ikonikus esernyőtől kezdve a hűtőn át az egészen elképesztő tévékig, amik a hátsó ülésen helyezkednek el. Persze egy ilyen autó nem elérhető akárkinek. Újonnan akár kicsit több, mint 100 millió forint is lehet az ára, míg használtan már 50-70 millió forintért is megvásárolható.

– Üdv a családban. Éppen hogy befért a garázsba. Soha ne add fel az álmaidat és sose köss kompromisszumot az elveiddel – írta az Instagram-oldalán az énekes, aki megmutatta képen is, hogy egy dologról valószínűleg megfeledkezett az autó vásárlásakor.

L.L. Junior az új autó méreteivel nem számolt előre (Fotó: Instagram/L.L. Junior)

Van egy kis bökkenő

Az énekes úgy látszik mindent sikeresen elrendezett, hogy hazahozhassa az autót, ami még szlovák rendszámmal rendelkezik, ámbár egy dologgal úgy látszik, nem számolt. Olyan hosszú az új luxusautója, hogy rendesen nem fér be a garázsába, csakis átlósan. Mindig átlósan leparkolni egy szűkös helyre nem lehet annyira kényelmes, de annál mindenképp biztonságosabb, mint estére kint hagyni az utcán. Remélhetőleg Junior nem fogja meghúzni új luxusjárgányát az apró manőverezések közepette!