Lányában él tovább Kóbor János tehetsége: erre készül Léna - Videó

Kicsi kora óta körbevette a zene Kóbor János lányát, Lénát: a fiatal lány teljes mértékben örökölte édesapja tehetségét, nemrégiben pedig édesanyja, Deme Zsóka társaságában arról számolt be a Mokkában, milyen tervei vannak a jövőt illetően.

Jövőbeli terveiről mesélt Kóbor Léna. / Fotó: Mokka TV2

Fél évvel ezelőtt vette kezdetét egy új fejezet Léna életében, aki immár elmondhatja magáról, hogy jó pár hónapnyi színpadi tapasztalattal rendelkezik: mint mondta, teljesen beszippantotta a musical világa. A lány körülbelül 15 előadásban vett részt eddig, és nemrégiben is egy új darabra is felkérték. Emiatt izgul is, hiszen a Vadak ura bemutatója a jövő héten lesz, így egy hete maradt a felkészülésre: ugyanakkor az izgalomba öröm is vegyül, ugyanis végre alkalma nyílik majd, hogy bemutassa a tánctudását.

Amikor szóba került az iskola, a 16 éves lány ismételten csak jó hírekkel tudott előállni: ugyan a folyamatos színpadi fellépések mellett nehéz lehet a tanulásban is jól teljesíteni, de megtalálta az egyensúlyt a két feladatkör között.

Nagyon elfoglalt vagyok a suli miatt, mert nyilván rengeteget kell tanulni, de azt szeretem, ha mindig pörgés van, szóval táncórákra is járok mellette, meg énekórákra, úgyhogy mindig elfoglalt vagyok

- mondta el Léna, aki szinte ragyogott az interjú során. Édesanyja, Deme Zsóka itt hozzáfűzte, hogy bár Léna, akárcsak a család legtöbb tagja, maximalista, de egészséges keretek közt az: élvezi, amit csinál, így ennek köszönhetően jól balanszol.