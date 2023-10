Valóra vált Kóbor János végakarata, amire halála előtt készült

Egy utópisztikus vallomás a Covid üres utcáiról, Mecky-vel. Ez a Testamentum, a film, mely az Omega utolsó nagy dobásáról, a Testamentum című lemezről szól, melyet elsősorban Kóbor János szeretett volna filmkockákon viszont látni. Nem így történt, hisz Mecky 2012 december 6-án elment, így nem láthatta, a rögzített jelenetek viszont fennmaradtak. Akik együtt akarnak emlékezni az egykori Omega élő és elhunyt tagjaira, azoknak ajánlják a filmet.

Kóbor János ötlete volt a film, amit most a fia vágott össze (Fotó: Bors)

Kóbor utolsó alkotása

Trunkos András, az Omega egykori menedzsere elmesélte lapunknak a 20 perces film hátterét is.

– Amikor a Testamentum lemez elkészült, Mecky elém állt, és azt mondta, hogy szeretné filmvásznon is látni a lemezt. Gondolkoztunk rajta, és megbeszéltük, hogy a legjobb, ha végig járjuk az Omegához, de legfőképpen a lemezhez köthető kult-helyszíneket.

A Covid teljes nyomásában, a légüres utcákon esténként forgattunk. Mecky mesél, szerepel benne. Tulajdonképpen róla szól. Ezek az utolsó filmkockák Mecky-vel, hiszen nem sokkal később éppen Covidban, elhunyt

– részletezte. A Testamentum album ma már hatszoros platinalemez, és Kóbornak nagyon fontos volt ez a lemez, ahogyan az alakuló film is. Már csak azért is, mert a forgatáson együtt dolgozhatott a fiával, Danival, aki vágója volt a kisfilmnek. Az alkotást a pénteki premier után szombaton is levetítik a Magyar Zene Házában.

Mecky utolsó alkotását kamerák rögzítették (Fotó: Dallos István)

Mecky lánya is megszólalt

Az ikonikus zenészről, Kóbor Jánosról szóló filmet természetesen a Kóbor család is üdvözölte. Léna, a zenész 16 éves lánya például egy megható poszttal hívta fel a figyelmünket az elkészült képsorokra.

Papa, ez Rólad szól...

– írta ki Mecky gyönyörű lánya a minap Instagramján. Léna kész nő lett, és Mecky zenei örökségét tovább viszi a színpadon: édesapja nyomdokaiba lépett, már hat hónapja, hogy musical színésznőként debütált. A fiatal lány és az Omega rajongók biztosan könnybe lábadt szemmel szemlélik majd a képsorokat a filmvásznon.