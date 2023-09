Kóbor János özvegye: "Kár, hogy az apukája nem láthatja, hogy milyen gyönyörű fiatal nővé cseperedett a kislánya"

Az élet kiszámíthatatlansága az, ami az egyik legdrámaibb dolog is lehet, amivel együtt kell élnünk. Minden bizonnyal egyetért ezzel Kóbor Zsóka is, akinek lassan két éve kellett szembenéznie élete legnagyobb szomorúságával: Kóbor Jánost, Mecky-t, imádott férjét veszítette el. De Zsóka erős maradt, nem csak maga miatt, az akkoriban csupán 15 éves kislánya miatt is, muszáj volt továbbmennie az úton. A férje hiányát ugyan semmi sem töltheti ki, de Zsóka napjai bőven tele vannak feladatokkal. Időközben pedig a tini Lénából fiatal, elbűvölő, és tehetséges nő cseperedett...

Zsóka és Léna imádnak együtt utazni Fotó: Kóbor-Deme Zsóka

18 boldog évet éltek le együtt

Nagy szükség van arra, hogy időnként megfogalmazzuk, miért vagyunk hálásak az életben. Zsóka, aki biztosan tudja, Mecky most is figyeli az itt maradtakat fentről, most elmondta nekünk, hogyan tudott felülkerekedni a nehéz időszakokon.

– Nagyon sok mindenért vagyok hálás az életnek. Rengeteg mindent kaptam a szüleimtől, útmutatást, kitartást és végtelen szeretetet. Hála és boldogság tölti el a szívemet, ha a gyerekeimre gondolok, arra, hogy mindegyik milyen sikeresen és erősen áll helyt az életben.

De leginkább azért vagyok hálás az égieknek, hogy eltölthettem 18 boldog évet a férjemmel, Meckyvel.

– És azért is, hogy habár mindig velem van, kaptam elég erőt ahhoz, hogy a hiánya ellenére mégis folytatni tudom az életünket. A fájdalmat elcsitították a gyönyörű emlékek, helyet adva a terveknek és a jövőnek – fogalmazta meg gondolatait Zsóka.

A család ma napig érzi, hogy Mecky jelen van az életükben Fotó: Szabolcs László

"Gyönyörű fiatal nővé cseperedett a kislánya"

A minap a 16 éves Kóbor Léna sztorijában egy fehér, abroncsos, báli ruhás képet lehetett felfedezni, ahol úgy festett a tinilány, akár egy angyal. Ugyan, kiderült, egy szalagavató próbán kapták lencsevégre Lénát, ami akár valóban egy menyasszonyi ruha is lehetett volna.

– Azt hiszem, ez azért egy kicsit még messze van, de be kell valljam, hogy kicsordult egy-két könnycsepp a szememből, amikor először megláttam a fehér ruhakölteményben.

De a meghatódás mellett arra is gondoltam: kár, hogy az apukája nem láthatja, hogy milyen gyönyörű fiatal nővé cseperedett a kislánya.

– Ha mégis kukucskál valahol a felhők között, biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke rá – tette hozzá érzelmesen Zsóka.

Léna idén debütált a színpadon, mint színésznő Fotó: Kóbor Zsóka

Szoros kapcsolatot ápol gyermekeivel

Kíváncsiak voltunk, hogy telt a nyara a mindig kedves, mosolygós Zsókának, hiszen korábban hírül adtuk, hogy Léna lánya fiatal kora ellenére, főszerepet kapott az Omega musicalben, és édesanyja, ha csak teheti, elkíséri a Gyöngyhajú lány balladája előadásaira is.

– Fantasztikusan telt a nyár, habár az utazásokra kevesebb idő jutott, mint máskor a musical miatt, ahol Léna játssza az egyik főszerepet. Rengeteg előadás volt júniusig és már augusztusban folytatódtak is, de azért mindenhova eljutottunk, ahova szerettünk volna. Először egy kedves, olasz városkában élveztük a tengerparti nyaralást a barátnőinkkel – kezdte a beszámolót Zsóka, és hozzátette, hogy már évek óta odajárnak és idén még arra is jutott idejük, hogy bebarangolják a környező városokat és megnézzenek néhány nevezetességet is.

Imádjuk az egészséges mediterrán konyhát, a tenger gyümölcseit, a napfényt és a tengert

– tette hozzá a háromgyerekes anyuka, aki imád sportolni, így az sem volt kérdés, hogy nyaralás alatt se hanyagolja el a napi futás rutinját.

– Aztán meglátogattuk Titanilla lányomat és kis családját Máltán.

Szoros és meghitt kapcsolatom van mindegyik gyermekemmel és mindig örülünk, ha együtt lehetünk.

– mesélte Kóbor János szépséges özvegye.