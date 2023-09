John Travoltának már leáldozott, Krausz Gábor vette át a helyét!

Már több mint három hete gyakorolnak a Dancing with the Stars versenyzői éjt-nappallá téve, hogy október 14-én lenyűgözhessék a TV2 nézőit! Krausz Gábor is nagyon elszánt, szinte már beköltözött a próbaterembe, hogy partnere, Mikes Anna a legjobbat hozza ki belőle!

Lapunknak elárulta a sztárséf, hogy nagyon jól halad a felkészüléssel, még úgy is, hogy a „csípőficamos” táncokkal nem lettek még a legjobb barátok.

Krausz Gábor leváltotta John Travoltát (Fotó: Tv2)

Azt kell mondjam, nagyon jól haladunk! Igaz, ehhez be kellett költöznöm a próbaterembe, és kellett hozzá Anna is, aki mindent megtesz, hogy táncost faragjon belőlem. Én is igyekszem 110%-on pörögni, és talán már a kemény munka gyümölcse is kezd beérni

– kezdte a Borsnak Gábor, aki olyannyira belemélyült a munkába, hogy napi kétszer biztosan tánccipőt húz. Az elszántság tehát megvan, ahogy a kitartó tanár is.

– Annával nagy szerencsém van, mert nagyon jó vele dolgozni! Már az elejétől kezdve konyhanyelven tanított, így sokkal érthetőbbé és könnyebbé tette nekem ezt az egészet. Bár, az is igaz, hogy megköveteli a kemény munkát, de szerintem én ezt igénylem is. Az elején azért még óvatosabbak voltunk, heti öt edzéssel kezdtünk, most viszont már a napi kettő a minimum, és van, hogy vasárnap is bemegyünk. Ebben szerencsére Anna is partner, sikerült úgy alakítani a teendőinket, hogy ez beleférjen a napjainkba. Még úgy is, hogy az edzések végén mindig mondja: még egyszer, még egyszer csináljuk meg! Pont úgy, mint a kislányom... Vele is bármit csinálok, azt mindig még egyszer is kell! – tette hozzá a sztárséf, aki néha napján enged egy kis betekintést is a próbákba... A rajongók legnagyobb örömére!

Travolta vagy Kravolta?

Mondanunk sem kell, hogy Gábor mögött már óriási rajongótábor áll! Írtunk már arról, mennyien harcolnának meg a sztárséf kegyeiért, de azt is alig várják, hogy a parketten láthassák a kedvencüket. A próbákról megosztott videók alapján már most a döntőbe várják, és egyébként egy jósnő is fényes jövőt látott Gábor előtt a műsorban. Nem csoda hát, hogy azonnal ráaggatták a Kravolta becenevet is, amit John Travolta után szabadon találtak ki. Legalábbis mi azt hittük, hogy ez a rajongóktól eredt...

Be kell valljam, ezt a becenevet én találtam ki... Az egyik posztom alá írtam még, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire népszerű lesz majd. Jól esik persze, de tisztában vagyok azzal is, hogy Travoltától még messze vagyok

– magyarázta Krausz, akitől megkérdeztük azt is, hogy szokta-e olvasni, hogyan méltatják a hölgyek a kommentszekcióban.

– Jó hallani, hogy sokan kíváncsiak arra, mivel készülünk Annával! Én csak azt tudom mondani, hogy meg fogok tenni minden tőlem telhetőt, hogy ne okozzak senkinek se csalódást! Mondjuk, a csipőficamos táncokkal meg kell még békélnem – tette hozzá a sztárséf, aki október 14-én végre parkettre lép, s megcsillogtathatja a tudását!