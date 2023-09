Eddig titkolta: Új fejezet nyílik Krausz Gábor életében

Krausz Gábor nem szeretne és egy darabig biztosan nem is lesz ideje a múltba tekinteni. Hamarosan ugyanis egy tőle teljesen idegen szerepben tűnik fel a TV2 képernyőjén. Addig pedig sutba kell dobnia a séfkabátot; nem lesz szüksége serpenyőre, sem a szuvidáló gépre. A konyhát ugyanis a táncteremre, az eszközöket pedig tánccipőre ás flitteres táncruhákra cseréli. Igen, Krausz Gábor idén ősszel mindent bevet, hogy megmutassa, mire képes a Dancing with the Stars parkettjén. A sztárséf a Borsnak mesélt először a rá váró nem mindennapi kihívásról.

Mikes Anna „gondja” lesz a következő hetekben

Ha valaki azt feltételezné a Séfek Séfe sármos mesterszakácsáról, hogy fiatalabb éveiben ő volt a parkett ördöge és csak úgy füstölt alatta a diszkók tánctere, nos hatalmasat téved. Gábor, soha életében egyetlen tánclépést sem tett, így gyakorlatilag szüzen adja magát Mikes Anna kezére, akinek szerencsére már van gyakorlata a botlábú pasik „idomításában”. A versenytáncos a korábbi évadokban ugyanis Noszály Sándort, Kamarás Ivánt és Kökény Attillát vitte táncba, ráadásul mindhárom pasival komoly sikereket ért el.

„Engem még Michael Jackson sem tudott megmozdítani”

– A tánchoz annyi közöm van, mint az asztalos szakmához.

Pont annyiszor táncoltam életemben, ahányszor asztallábat faragtam.

Hogy faragtam- e már asztallábat? Nem! - kezdte nevetve a Borsnak Krausz Gábor, aki még a szalagavatón sem tett kísérletet arra, hogy zenére mozogjon.

– A botlábú férfiak többségének egyetlen táncos élménye szokott lenni, hiszen a szalagavatótáncot nagyon nehéz megúszni. Nos, nekem az is összejött. Negyedikben ugyanis kirúgtak a gimiből és mire az új suliba felvettek már túl voltak a bálon. Világ életemben én voltam az a csávó, aki egy buliban a pultnak támaszkodva várta, hogy leszólítsa a Miss World világverseny győztese, ami persze nem történt meg. Engem még Michael Jackson sem tudott megmozdítani, pedig a Thrillerre még a holtak is táncoltak, szó szerint - idézte fel a tánchoz fűződő nem létező viszonyát a TV2 sztárja, aki ennek ellenére ígéretet tett nekünk és persze Mikes Annának is, hogy pont olyan szenvedéllyel tekeri majd a csípőjét a próbákon és az élő adásokban, mint amilyen szenvedéllyel viseltetik a szték sütése, vagy egy mártás redukálása iránt.

„Elszánt és makacs vagyok...”

– Amikor először találkoztam Annával, csak annyit jegyeztem meg, hogy szerintem lehet egy komoly ellensége a TV2-nél, máskülönben nem olyan partnert kapott volna, mint én. Egyébként a viccet félretéve, hatalmas lendülettel vágok majd bele a próbákba, és pont olyan maximalizmussal lépek majd a táncterembe, mint bármelyik nap a konyhakőre.

Tisztában vagyok vele, hogy az idei szériából én jelentem a legnagyobb kihívást, hiszen rajtam kívül szinte mindenki zenész, színész, vagy csak alapból amolyan diszkókirálynő, vagy király típus.

Én viszont elszánt és makacs vagyok és Anna ezekből a tulajdonságokból tud majd építkezni. Persze rengeteg türelemre lesz majd szüksége, de a kémia megvan köztünk és egyetlen pillanat alatt megtaláltuk a közös hangot – magyarázta Krausz „Rongyláb” Gábor.